Omicron'daki mutasyonlar Covid-19'un şiddetini azaltıyor: Alman bilim insanlarından yeni çalışma

Öte yandan, araştırmacılar tarafından yapılan elektrostatik potansiyel haritalama, corona virüsün orijinal versiyonundaki katyonik yamanın reseptör bağlama motifinden (RBM) farklı olduğunu ortaya koydu.

Delta varyantınta bu katyonik yama, L452R ve T478K yüklü iki mutasyon nedeniyle büyürken, Omicron'da bu yamaya ek olarak, üç komşu yüklü mutasyon (Q493R, Q498R ve Y501H) nedeniyle yeni bir katyonik yama oluştuğu görüldü. Böylece yeni varyantın, hücre yüzeyinde bulunan negatif yüklü HSPG'lere daha güçlü bir şekilde bağlanması bekleniyor.