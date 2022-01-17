Omicron'daki mutasyonlar Covid-19'un şiddetini azaltıyor: Alman bilim insanlarından yeni çalışma
Türkiye de dahil olmak üzere 100'den fazla ülkede tespit edilen Omicron varyantına ilişkin bilimsel çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Almanya'da yapılan yeni bir çalışmada, corona virüsün Omicron varyantının başak proteinde bulunan yüksek sayıdaki pozitif yüklü amino asitlerin, bulaşılığın artmasına neden olan hücresel negatif yüklü reseptörlere bağlanarak enfeksiyonun şiddetini azalttığını öne sürüldü. Uzmanlar bu durumun, Omicron'un önceki varyantlara kıyasla yüksek bulaşıcılağa, ancak daha az ciddi hastalığa neden olmasını açıkladığını söyledi.