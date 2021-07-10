Ömer Halisdemir'in 'Ben Ömer' belgeseli geliyor!

Diyarbakır annelerinden Erdoğan'a: 'Senin sayende güçlüyüz'

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evlatları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinden Türkan Mutlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la sohbetinde, 'Biz bugün senin sayende bu gücü buluyoruz. Bu gücü 30 sene önce görseydik, belki bu kadar anne bugünkü gibi ağlamazdı Türkiye'de.' dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün HDP il binası önünde evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır annelerini ziyaretinde kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Türkan Mutlu ile sohbet ettiği anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.