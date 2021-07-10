Ömer Halisdemir'in 'Ben Ömer' belgeseli geliyor!
15 Temmuz’un simge isimlerinin başında gelen kahraman astsubay Ömer Halisdemir’in hayatı ‘’Ben Ömer’’ adıyla belgesel oldu. Niğde Çukurkuyulu astsubay Ömer Halisdemir’i tanımak ve tanıtmak amacıyla ise çarpıcı bir belgesel hazırlandı: ‘’Ben Ömer.’’ Yönetmen Mesut Gengeç’in 2,5 aylık bir çalışma sonrası hazırladığı belgeselin çekimleri ise Niğde Çukurkuyu ve İstanbul’da gerçekleşti. Belgeselin ilk özel gösterimi İstanbul Valiliği ev sahipliğinde 14 Temmuz Çarşamba günü saat 19.00'da tarihi Atlas Sineması'nda yapılacak.