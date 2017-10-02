Olympique Marsilya deplasmanda Nice'i 4-2 yendi

02.10.2017 00:59:53

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Olympique Marsilya deplasmanda Nice'i 4-2 mağlup etti.

Nice, ligin 8. hafta mücadelesinde, Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki rakiplerinden Olympique Marsilya'yı konuk etti.

Maça iyi başlayan Nice, 4. dakikada Balotelli ve 16. dakikada Seri'nin golleriyle 2-0 öne geçti. Marsilya'da 26. dakikada Ocampos topu ağarlarla buluşturdu ve aradaki fark 1'e indi.

Karşılaşmanın 41. dakikasında Lees Melou'nun kendi kalesine attığı golle beraberliği (2-2) yakalayan Olympique Marsilya'da, 44. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Ocampos, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golüne imza attı

İkinci yarıya hızlı başlayan Marsilya, 47. dakikada Luiz Gustavo'nun ligde attığı ilk golle Nice karşısında 4-2 öne geçti.

Karşılaşmanın 67. dakikasında Luiz Gustavo, Lees Melou'ya yaptığı faulle kırmızı kart gördü.

Nice, 83. dakikada kazandığı penaltı atışından faydalanamadı ve Olympique Marsilya müsabakadan 4-2 galip ayrıldı.

Marsilya ekibi bu galibiyetle 16 puan ve averajla üçüncü sıraya yerleşirken, Nice 10 puan ve averajla 10. sırada kaldı.

