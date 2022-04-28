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Ölümden böyle kurtulmuş… Zelenski’nin röportajı gündeme damga vurdu!

Rusya ve Ukrayna arasında süren savaş 24 Şubat’ta başlamıştı. Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ettiği ilk günlerde Zelenski’nin suikasta uğrayacağı iddiaları ise gündeme bomba gibi düşmüştü. Ukrayna liderinin Time dergisine verdiği röportajda bu konuyla ilgili açıklamaları ise adeta deprem etkisi yarattı!

Ölümden böyle kurtulmuş… Zelenski’nin röportajı gündeme damga vurdu!
28.04.2022 14:50:21
Ölümden böyle kurtulmuş… Zelenski’nin röportajı gündeme damga vurdu!
Savaşın ilk günlerinde İngiliz The Times gazetesinin haberine göre, Suikast timleri Zelenski'yi öldürmeye çalıştı. İki suikast girişiminin Rus hükümetine yakın olduğu söylenen, paralı askerlerden oluşan Wagner Grubu tarafından düzenlendiği belirtildi. O günlerde Rusların Kiev'e 400 kişilik bir ekip sızdırdığı ve bu kişilerin Zelenski'yi ve ailesini öldürmek için görevlendirildiği iddiaları dünyayı sarsmıştı.
 
 
1
Ölümden böyle kurtulmuş… Zelenski’nin röportajı gündeme damga vurdu!
İşgalin ilk haftalarında kendi çektiği videolarla direniş gösteren halkın arasına karışan Zelenski, yeri açıklanmayan bir sığınakta kalıyordu. Time dergisine Röportaj veren Zelenski, Rus birliklerinin Zelenski ve ailesi içerideyken cumhurbaşkanlığı yerleşkesine saldırmak için iki girişimde bulunduğunu açıkladı. Ukrayna lideri Rus kuvvetlerinin işgalin ilk saatlerinde kendisini yakalamaya ve öldürmeye nasıl yaklaştığını anlattı.
 
2
Ölümden böyle kurtulmuş… Zelenski’nin röportajı gündeme damga vurdu!
İNGİLİZ GAZETECİ 2 HAFTA KİEV'DE YAŞADI
 
Zelenski, ilk Rus birliklerinin Ukrayna'ya girmesinden bu yana geçen 65 gün içinde işgale verdiği yanıttan, cesaretinden ve halkını motive eden konuşmalarından dolayı büyük övgüler aldı. ABD Kongresi, Dünya Bankası ve Grammy Ödülleri'ne hitap etti; Avrupa ülkelerinin parlamento toplantılarında söz alarak ülkesi için yardım toplamaya çalıştı…
 
 
3
Ölümden böyle kurtulmuş… Zelenski’nin röportajı gündeme damga vurdu!
Ancak Time dergisindeki röportajlara göre, kendi ülkesinden kat kat güçlü olan Rusya'nın saldırısı altında geçirdiği zaman, işgalin başlamasından sonraki saatler içinde kolaylıkla sona erebilirdi. Kiev'deki cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde iki hafta geçiren gazeteci Simon Shuster'a konuşan Zelenski, Rus birliklerinin çatışmanın ilk gününde başkentin hükümet bölgesini ele geçirmeye çalışırken kendisini ve ailesini bulmaya nasıl yaklaştığını anlattı.
 
4
Ölümden böyle kurtulmuş… Zelenski’nin röportajı gündeme damga vurdu!
24 ŞUBAT SABAHI NELER YAŞANDI?
 
Zelenski, ilk birkaç saatle ilgili anılarının çoğunun bölük pörçük olduğunu itiraf ederken, 24 Şubat gününün sabahına dikkat çekti. Bombalama başladıktan sonra, o ve karısı Olena Zelenska, 17 yaşındaki kızlarına ve dokuz yaşındaki oğullarına evlerinden kaçmaya hazırlanmalarını söylemeye gitti. "Onları uyandırdık," dedi Zelenski Time'a. "Gürültülüydü. Patlamalar oluyordu."
 
 
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Ölümden böyle kurtulmuş… Zelenski’nin röportajı gündeme damga vurdu!
Ukrayna ordusu Zelenski'ye, Rus saldırı ekiplerinin kendisini ve ailesini öldürmek veya yakalamak için Kiev'e paraşütle atladığını söyledi. Zelenski'nin özel kalem müdürü Andriy Yermak "O geceden önce, sadece filmlerde böyle şeyler görmüştük" diyerek yaşadıkları anların korkunçluğunu anlattı.
 
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Ölümden böyle kurtulmuş… Zelenski’nin röportajı gündeme damga vurdu!
Shuster, savaşın ilk gününde gece çöktüğünde hükümet mahallesinde silahlı çatışmaların patlak verdiğini yazdı. "Yerleşkenin içindeki muhafızlar ışıkları kapattı ve Zelenski ve yaklaşık bir düzine yardımcısı için kurşun geçirmez yelekler ve saldırı tüfekleri getirdi"
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Ölümden böyle kurtulmuş… Zelenski’nin röportajı gündeme damga vurdu!
HERKESE OTOMATİK SİLAHLAR DAĞITILDI
 
Silahların nasıl kullanılacağını bilen birkaç yetkiliden biri, Ukrayna askeri istihbarat servisinin kıdemli bir üyesi olan Oleksiy Arestovych'ti. "Gerek bir delilik anı yaşanıyordu" diyen Arestovych "Herkes için otomatik silahlar bulduk" sözlerini kullandı. Shuster'a göre, Rus birlikleri, Zelenski'nin ailesi hala içerideyken yerleşkeye saldırmak için iki girişimde bulundu.
 
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Ölümden böyle kurtulmuş… Zelenski’nin röportajı gündeme damga vurdu!
Ertesi gece, sürgünde bir hükümet kurmasını sağlayacak ABD ve İngiliz kuvvetleri tarafından tahliye edilmesi de dahil olmak üzere daha güvenli bir çevre teklifini reddettikten sonra, Zelenski telefonuna bir video mesajı kaydetmek için avluya çıktı. Bu mesaj savaşın ilerleyen günlerinde herkes tarafından paylaşıldı ve dünyanın en çok izlenen videolarından biri haline geldi.
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Ölümden böyle kurtulmuş… Zelenski’nin röportajı gündeme damga vurdu!
"O ANDA ANLADIM"
 
O anda Zelenski, savaştaki rolünün gerçekten farkına vardığını söyledi. "İzlediklerini anlıyorsun," dedi dergiye. "Sen bir sembolsün. Bir devlet başkanının davranması gerektiği gibi davranmalısın." O meşhur mesajda Zelenski, kendisini kurtarmak isteyen ABD Başkanı Joe Biden'a şöyle seslenmişti: “Teşekkür ederim sayın Başkan. Ancak kaçmaya değil, ülkemi savunmak için silaha ve mühimmata ihtiyacım var.”
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