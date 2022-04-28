Ölümden böyle kurtulmuş… Zelenski’nin röportajı gündeme damga vurdu!

Ertesi gece, sürgünde bir hükümet kurmasını sağlayacak ABD ve İngiliz kuvvetleri tarafından tahliye edilmesi de dahil olmak üzere daha güvenli bir çevre teklifini reddettikten sonra, Zelenski telefonuna bir video mesajı kaydetmek için avluya çıktı. Bu mesaj savaşın ilerleyen günlerinde herkes tarafından paylaşıldı ve dünyanın en çok izlenen videolarından biri haline geldi.