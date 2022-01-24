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Ölen kızıyla sanal gerçeklikte ‘buluştu’
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Ölen kızıyla sanal gerçeklikte ‘buluştu’

Güney Kore'de bir anne, 2016'da nadir görülen bir hastalık sonucu yedi yaşında hayatını kaybeden kızıyla sanal gerçeklik teknolojisi sayesinde 'buluştu'.

2022-01-24 13:44:42
Bakan Kurum’dan videolu “Elazığ Depremi” mesajı

Bakan Kurum’dan videolu “Elazığ Depremi” mesajı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Elazığ depreminin ikinci yıl dönümü sebebiyle video mesaj yayımladı. O gece bütün dünyanın bir devlet ve milletin nasıl tek yürek olduğuna şahitlik ettiğini hatırlatan Bakan Kurum mesajında,“Cumhuriyet tarihimizin en hızlı ve kapsamlı kentsel dönüşüm çalışmasını Elazığ ve Malatya’da başlattık. Özellikle Elazığ’ı adeta baştan aşağı yeniden imar, inşa ve ihya ettik.” dedi.
Cüneyt Arkın gözyaşlarına boğuldu: ''Fatma Girik benim can yoldaşımdı''

Cüneyt Arkın gözyaşlarına boğuldu: ''Fatma Girik benim can yoldaşımdı''

Fatma Girik'in ölüm haberini alan usta sanatçı Cüneyt Arkın, telefonla canlı yayına bağlanarak yaşadığı acıyı anlattı.
Galatasaray-Trabzonspor maçından sonra gerginlik

Galatasaray-Trabzonspor maçından sonra gerginlik

Galatasaray’ın Spor Toto Süper Lig’in 23’üncü haftasında kendi sahasında Trabzonspor’a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından sarı kırmızılı taraftarlar yönetime tepki gösterdi.
Trabzon'da Galibiyet Coşkusu

Trabzon'da Galibiyet Coşkusu

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunda deplasmanda geriye düştüğü maçta Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'un galibiyeti kentte coşkuyla kutlandı.
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