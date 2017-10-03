'Öldü' denilen DEAŞ yöneticisi Ankara'da yakalandı

03.10.2017 19:56:45

Irak'taki kayıtlarda ölü olarak gözüken ve yürütülen soruşturma kapsamında hayatta olduğunun anlaşılması üzerine Ankara'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan "Ebu Yusuf" kod adlı DEAŞ yöneticisi Haydar Kerim, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Irak'ta DEAŞ adına üst düzey yönetici olarak faaliyet gösterdiği belirlenen ve Irak'taki kayıtlarda ölü olarak gözüken "Ebu Yusuf" kod adlı Haydar Kerim'in halen hayatta olduğu ve Türkiye'de bulunduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon başlatıldı.

Ankara'da bir adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Kerim, Sakarya'ya getirildi.

Kerim'in adresinde yapılan aramalarda 40'a yakın sahte kimlik ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen Kerim, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, "soykırım", "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlarından tutuklandı.

- Örgüt içerisinde sorumlu düzeyinde

Kerim'in, 2011 yılında El-Kaide silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği, Irak'ın Enbar şehri Heet ilçesine DEAŞ silahlı terör örgütünün girmesi üzerine bu örgüte katıldığı ve örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği öğrenildi.

Enbar vilayetine bağlı Heet, Hayyel Bekr, Muhammedi bölgelerindeki tüm DEAŞ silahlı terör örgütünün emniyet birimlerinin en yetkili kişisi olduğu aktarılan Kerim hakkında elde edilen istihbaratta, bölge halkının Türkçesi "Vurucu Güç" olan "Kuvvet-ul Darp" ismini verdiği grup halinde araçlarla dolaştığı, Kerim'in işaret ettiği şahısların araçlara bindirilerek götürüldüğü, bu şekilde alıkonan binlerce kişiden birçoğunun öldürüldüğü, az bir kısmının serbest bırakıldığı, Irak'ta yaptıklarından dolayı insanların Haydar Kerim'den korktuğu, DEAŞ mensuplarına çok rahat bir şekilde bombalı saldırı şeklinde eylem yaptırabileceğinin belirlendiği bildirildi.



