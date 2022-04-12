Okyanuslarda binlerce yeni virüs keşfedildi

NTV'deki habere göre araştırma ile ilgili konuşan Ohio Eyalet Üniversitesi'nde mikrobiyoloji profesörü olan çalışmanın baş yazarı Matthew Sullivan, "Çok fazla yeni çeşitlilik var ve okyanusların her yerinde yeni bir filum olan Taraviriicota bulundu, bu da ekolojik olarak önemli olduklarını gösteriyor" diye konuştu.