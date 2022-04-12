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Okyanuslarda binlerce yeni virüs keşfedildi

ABD’li bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, dünyadaki okyanuslarda 5 bin 500’den fazla yeni RNA virüsü tespit edildiği açıklandı.

Okyanuslarda binlerce yeni virüs keşfedildi
12.04.2022 17:40:46
Okyanuslarda binlerce yeni virüs keşfedildi

ABD'li bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, okyanuslarda 5 bin 500'den fazla yeni virüs türü tespit edildiği açıklandı. Science dergisinde yayımlanan çalışmada dünyanın dört bir yanından on binlerce su örneğinin analiz edildiği belirtilirken, RNA virüslerinin veya genetik materyalleri olarak RNA kullanan virüslerin tespit edildiği aktarıldı.

 
 
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Okyanuslarda binlerce yeni virüs keşfedildi

NTV'deki habere göre araştırma ile ilgili konuşan Ohio Eyalet Üniversitesi'nde mikrobiyoloji profesörü olan çalışmanın baş yazarı Matthew Sullivan, "Çok fazla yeni çeşitlilik var ve okyanusların her yerinde yeni bir filum olan Taraviriicota bulundu, bu da ekolojik olarak önemli olduklarını gösteriyor" diye konuştu.

 
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Okyanuslarda binlerce yeni virüs keşfedildi
ARAŞTIRMA DÖRT YIL SÜRDÜ
 

RNA virüsleri insanlarda neden oldukları soğuk algınlığından Covid-19'a kadar uzanan hastalıklarla tanınırken, ayrıca insanlar için önemli olan bitki ve hayvanları da enfekte ediyorlar. Dört yıl boyunca okyanuslardan toplanan su örnekleriyle yapılan çalışmanın bulgularında, 44 binden fazla gen incelenirken, “Toplam 5 bin 504 yeni deniz RNA virüsü belirledik ve bilinen RNA virüsü filumlarının sayısının 10 olduğunu gördük” ifadeleri yer aldı.

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Okyanuslarda binlerce yeni virüs keşfedildi
ÇALIŞMA NEDEN ÖNEMLİ?
 

Araştırmanın sonrasında elde edilen veriler ile birlikte tespit edilen söz konusu yeni diziler, bilim insanlarının yalnızca RNA virüslerinin gelişim tarihini değil, aynı zamanda Dünya'daki erken yaşamın gelişimini de daha iyi anlamalarına yardımcı oluyor. Covid-19 pandemisinin gösterdiği gibi, RNA virüsleri ölümcül hastalıklara neden olabilirken, bununla birlikte RNA virüslerinin ekosistemlerde hayati bir rol oynadığı vurgulandı.

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