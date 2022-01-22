Okula baltayla giren kişi tutuklandı

Selimiye Camisi, Kılınan Son Cuma Namazıyla Restorasyona Alındı

Türk İslam tarihinin en önemli eserlerinden, Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği Selimiye Camisi ve Keşan ilçesindeki 5 asırlık Hersekzade Ahmet Paşa Cami, kılınan son cuma namazlarıyla restorasyona alındı. Edirne Valisi Ekrem Canalp, 'Türk İslam medeniyetinin en muhteşem eseri olan Selimiye'ye böyle bir restorasyonu yapabilmenin onurunu, şerefini, gururunu hep birlikte yaşıyor olacağız. İnşallah bu restorasyon, Selimiye'yi bir asır daha geleceğe taşıyacaktır' dedi.