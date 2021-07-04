Okul servisi durunca tüm araçların durduğu ülke Kanada
Okul aracı duracağı zaman aracın sol tarafındaki stop işareti açılır ve tüm trafikteki araçlar o andan itibaren durur. Bu güzel uygulamanın görüntüleri sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor.
Okul aracı duracağı zaman aracın sol tarafındaki stop işareti açılır ve tüm trafikteki araçlar o andan itibaren durur. Bu güzel uygulamanın görüntüleri sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor.
Hazar Denizi’nde şiddetli patlama
Hazar Denizi'nde büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi.Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) tarafından yapılan açıklamada, Hazar Denizi’ndeki söz konusu patlamanın Ümid doğal gaz sahasından 10-12 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirtilerek, ”SOCAR'ın doğrudan kontrolü altındaki açık deniz platformları ve endüstriyel tesislerde herhangi bir kaza yaşanmadı ve çalışmalar normal seyrinde devam ediyor” denildi.Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Cumhuriyet Sismoloji Hizmet Merkezi tarafından yapılan açıklamalarda, Hazar Denizi’nde meydana gelen patlamanın araştırıldığı ve patlamanın volkanik bir patlama olabileceği belirtildi.
Çiftlik Bank kurucusu ''Tosuncuk''un uçakta gözaltına alındığı anlar
Kamuoyunda 'Çiftlik Bank' adlı sistemin kurucusu olarak bilinen ve hakkında 'suç işlemek amaçlıyla örgüt kurmak', 'dolandırıcılık' gibi çeşitli suçlardan 75 bin 260 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan ve 'kırmızı bülten'le aranan Mehmet Aydın Türkiye'ye getirildi.