Okul hizmetlisi öğrenci yakınlarını bıçakladı: 2 kişi yaralandı

03.10.2017 17:57:40

Pamukova ilçesi Yenice Mahallesinde bulunan Fatmahanım Ortaokulu bahçesinde okula gelen Y.G. ve F.G. isimli iki öğrenci yakını, okulun bahçesinde daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen okul hizmetlisi Ü.Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Ü.Ç., isimli şahıs cebinden çıkardığı bıçakla kavga ettiği iki kişiyi değişik yerlerinden bıçaklayarak yaraladı. Çıkan kavga sonrası olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan iki kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk tedavi yaptıktan sonra yaralanan şahıslar ilk olarak Pamukova Devlet Hastanesine daha sonrada Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Okul hizmetlisi Ü.Ç. ise olayda kullandığı bıçakla beraber polis tarafından gözaltına alınırken, konuyla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.





