Öğretmenler Günü ne zaman?

05.10.2017 09:05:41

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini yapan kişileri kutlamak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği gündür.

Dünyada ve Türkiye'de Öğretmenler Günü farklı tarihlerde kutlanır.

TÜRKİYE'DE ÖĞRETMENLER GÜNÜ

Türkiye'de her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Mustafa Kemal Atatürk'ün Başöğretmenliği kabul ettiği gün 24 kasım 1928'dir.

DÜNYADA ÖĞRETMENLER GÜNÜ

1994 yılından beri pek çok ülkede 5 Ekim Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 'Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi'nin oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.

Ülkelerde Çğretmeneler Günü kendi toplum ve kültürel yapısına göre farklılıklar göstermektedir. Oniki Arap ülkesinde bu tarih, 28 Şubat günüdür. Azerbeycanda, 5 Ekim, İran'da 2 Mayıs, Çek Cumhuriyeti'nde ise 28 Mart Öğretmenler Günü olarak kutlanır.