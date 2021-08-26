Öğretmen kırtasiye yardımı ne zaman yatacak? 2021 öğretmen kırtasiye eğitim ödeneği ne kadar?

Öğretmen kırtasiye yardımı ne zaman yatacak? 2021 öğretmen kırtasiye eğitim ödeneği ne kadar? Öğrenciler tüm sınıflarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacak. Milyonlarca öğrenci ile birlikte 1 milyona yakın öğretmen de okullarda yerini alacak. Okulların açılmasına sayılı günler kala öğrenci velileri ve öğretmenler kırtasiye ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalara başladı. Öğretmenlere her yıl başında kırtasiye masrafları için eğitim ödeneği veriliyor. Kırtasiye eğitim ödeneği ile öğretmenler bir nebze de olsa rahat nefes alıyor. Yeni dönemin başlamasına az bir süre kala öğretmenler kırtasiye yardımının ne zaman yatacağını ve ne kadar olduğunu araştırmaya başladı.