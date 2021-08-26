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2021 eğitim ödeneği ne kadar? 2021 öğretmen eğitim ödeneği ne zaman yatacak?
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Öğretmen kırtasiye yardımı ne zaman yatacak? 2021 öğretmen kırtasiye eğitim ödeneği ne kadar?

Öğretmen kırtasiye yardımı ne zaman yatacak? 2021 öğretmen kırtasiye eğitim ödeneği ne kadar? Öğrenciler tüm sınıflarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacak. Milyonlarca öğrenci ile birlikte 1 milyona yakın öğretmen de okullarda yerini alacak. Okulların açılmasına sayılı günler kala öğrenci velileri ve öğretmenler kırtasiye ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalara başladı. Öğretmenlere her yıl başında kırtasiye masrafları için eğitim ödeneği veriliyor. Kırtasiye eğitim ödeneği ile öğretmenler bir nebze de olsa rahat nefes alıyor. Yeni dönemin başlamasına az bir süre kala öğretmenler kırtasiye yardımının ne zaman yatacağını ve ne kadar olduğunu araştırmaya başladı.

Öğretmen kırtasiye yardımı ne zaman yatacak? 2021 öğretmen kırtasiye eğitim ödeneği ne kadar?
26.08.2021 11:35:09
Öğretmen kırtasiye yardımı ne zaman yatacak? 2021 öğretmen kırtasiye eğitim ödeneği ne kadar?

Öğretmen kırtasiye yardımı ne zaman yatacak? 2021 öğretmen kırtasiye eğitim ödeneği ne kadar? Öğrenciler tüm sınıflarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacak. Milyonlarca öğrenci ile birlikte 1 milyona yakın öğretmen de okullarda yerini alacak. Okulların açılmasına sayılı günler kala öğrenci velileri ve öğretmenler kırtasiye ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalara başladı. Öğretmenlere her yıl başında kırtasiye masrafları için eğitim ödeneği veriliyor. Kırtasiye eğitim ödeneği ile öğretmenler bir nebze de olsa rahat nefes alıyor. Yeni dönemin başlamasına az bir süre kala öğretmenler kırtasiye yardımının ne zaman yatacağını ve ne kadar olduğunu araştırmaya başladı.

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Öğretmen kırtasiye yardımı ne zaman yatacak? 2021 öğretmen kırtasiye eğitim ödeneği ne kadar?

Milyonlarca öğrenci ile birklikte öğretmenler de 6 Eylül'de okullarda yüz yüze eğitime başlayacak. Yüz yüze eğitimlerin başlnacağının açıklanmasından sonra velilerin kırtasiye telaşı başladı. Kırtasiyelerin yolunu tutan veliler çocuklarının okul ihtiyaçlarını tamamladı. Öğretmenlerin de yeni eğitim öğretim yılında kırtasiye ihtiyaı oluyor. Bu ihtiyacın giderilmesi için devlet tarafından öğretmenlere her yıl eğitim ödeneği yardımı yapılıyor. Okulların açılmasına sayılı günler kala eğitim ödeneğinin ne zaman yatacağı öğretmenler tarafından sıkça araştırılyor. Peki 2021-2022 eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2021 öğretmen kırtasiye eğitim ödeneği ne kadar oldu?

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Öğretmen kırtasiye yardımı ne zaman yatacak? 2021 öğretmen kırtasiye eğitim ödeneği ne kadar?


ÖĞRETMEN EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Öğretmen eğitim ödeneklerinin (kırtasiye yardımı) ne zaman yatacağı öğretmen tarafından merak ediliyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneklerinin ne zamam yatacağına ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı. 2020 yılında eğitim ödenekleri 7 Eylül'de hesaplara yatırılmaya başlanmıştı. 2021 yılında da kırtasiye yardımlarının Eylül ayında hesaplara yatması bekleniyor. Okullar açılmadan eğitim öğretim ödeneklerinin öğretmenlerin hesabında olacağı tahmin ediliyor.

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Öğretmen kırtasiye yardımı ne zaman yatacak? 2021 öğretmen kırtasiye eğitim ödeneği ne kadar?

ÖĞRETMEN EĞİTİM ÖĞRETİM ÖDENEĞİ (KIRTASİYE YARDIMI) NE KADAR?

Öğretmenlere her yıl başında eğitime hazırlık ödeneği veriliyor. Bu ödenek ile öğretmenlerin kırtasiye giderlerinin karşılanması hedefleniyor. Peki 2021-2022 döneminde eğitim öğretim ödeneği ne kadar olacak? 2021 kırtasiye yardımı ne kadar ödenecek? 2021-2022 eğitim yılında öğretmenlere kırtasiye ücreti olarak 1.250 TL ödenecek.

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Öğretmen kırtasiye yardımı ne zaman yatacak? 2021 öğretmen kırtasiye eğitim ödeneği ne kadar?

2023 EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR OLDU?

Her yıl eğitim ödeneğine zam yapılıyor. Memurların toplu sözleşmesinde varılan uzlaşmaya göre, eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği 2023 yılı için 1.400 TL'ye çıkarıldı.

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Öğretmen kırtasiye yardımı ne zaman yatacak? 2021 öğretmen kırtasiye eğitim ödeneği ne kadar?

EĞİTİM ÖDENEĞİ (KIRTASİYE ÖDENEĞİ) NEDİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. Maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenir. Hazırlık ödeneğinden saymış olduğumuz kimseler haricinde yer alan hizmetli, memur gibi devlet çalışanları yararlanamamaktadır.

Eğitim Ödeneği - Çeşitli sebeplerle (askerlik, ücretsiz izin, doğum izni vs.) eylül ayı içerisinde fiilen görevde olmayıp eğitim-öğretim yılı içerisinde göreve başlayanlara, göreve başlamalarından sonra belirli oranlarda ödenir

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Öğretmen kırtasiye yardımı ne zaman yatacak? 2021 öğretmen kırtasiye eğitim ödeneği ne kadar?

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

1- Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları, 31 Ağustos 2021 Salı günü başlayacaktır.

2- Birinci dönem, 06 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecektir.

3- 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1 inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos - 03 Eylül 2021 tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecektir. 

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Öğretmen kırtasiye yardımı ne zaman yatacak? 2021 öğretmen kırtasiye eğitim ödeneği ne kadar?

4- Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5 inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9 uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacaktır.

5- Covid-19 kapsamında alınması gereken önlem ve tedbirler doğrultusunda öğrenci, öğretmen ve veliler bilgilendirilecektir.

6- Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma günü sona erecektir.

7- Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 04 Şubat 2022 Cuma günü sona erecektir.

8- İkinci dönem, 07 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecektir.

9- İkinci dönem ara tatili, 11 Nisan 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 15 Nisan 2022 Cuma günü sona erecektir.

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Öğretmen kırtasiye yardımı ne zaman yatacak? 2021 öğretmen kırtasiye eğitim ödeneği ne kadar?

10- Eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi, yukarıda belirtilen tarihler dikkate alınarak, 16/12/1996 tarihli ve 2467 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarının Çalışma Takvimi" örneği esaslarına göre valiliklerce düzenlenecektir.

11- 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacaktır.

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Öğretmen kırtasiye yardımı ne zaman yatacak? 2021 öğretmen kırtasiye eğitim ödeneği ne kadar?
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Öğretmen kırtasiye yardımı ne zaman yatacak? 2021 öğretmen kırtasiye eğitim ödeneği ne kadar?
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