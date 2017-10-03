Öğrencileri taşıyan araç kaza yaptı: 12 yaralı

03.10.2017 15:45:05

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Gaziantep'te öğrencileri taşıyan bir araç kaza yaptı. İki aracın karıştığı kazada, 7'si öğrenci 12 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Güvenevler Mahalesi 93 Nolu Cadde üzerinde seyir halinde bulunan Mehmet K. idaresindeki 27 BNG 27 plakalı hafif ticari araç, Seyit K. idaresindeki 27 FR 652 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 7'si öğrenci toplam 12 kişi yaralandı. Kazanın hemen ardından olay yerine gelen servisin kazadan yara almadan kurtulan öğrencileri alarak bölgeden uzaklaştırdığı öğrenildi. Yaralılar ise olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.KAZA GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDIKaza anı ise olay yerinde bulunan bir uluslararası nakliyat firmasının güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde ana yolda ters istikametlerde seyreden araçların çarpışması ve çarpmanın etkisiyle öğrencilerin içerisinde bulunduğu aracın devrilmesi yer alıyor. Görüntülerde yan yatan minibüsün bir süre yolda sürüklendiği de yer alıyor.(Mehmet Bulut / İHA)