Öğrencilere derste babaların nasıl para kazandıklarını gösteriyorlar
Öğrencilere ders esnasında babalarının nasıl zorluklar içerisinde para kazanarak kendilerini okuttuklarını anlatan video izletildi.
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Öğrencilere ders esnasında babalarının nasıl zorluklar içerisinde para kazanarak kendilerini okuttuklarını anlatan video izletildi.
Hintli dansçı Yogesh Gupta sahne performansı esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Hintli dansçı Yogesh Gupta, Hindistan'ın Bisha şehrindeki bir sahne performansı esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. İzleyiciler, önce gösterinin bir parçası sandıkları olayın ciddiyetini anladıktan sonra müdahale etmek istediklerinde, Gupts'nın öldüğü anlaşıldı.