Öğrenciler sokak hayvanları için oyuncaklarını sattı

05.10.2017 12:13:59

Kırklareli'de bir grup ilkokul öğrencisi sokak köpeklerine mama alabilmek amacıyla evlerinden getirdikleri oyuncakları okul bahçesinde öğretmenlerinin yardımıyla oluşturdukları stantta sattı.

Ziya Gökalp İlkokulu ikinci sınıf öğrencileri ve öğretmenleri Dünya Hayvanları Haklarını Koruma Günü etkinlikleri kapsamında sokak köpekleri yararına stant açtı. Yaklaşık 40 öğrenci evlerinden getirdiği oyuncaklarını, stantta okulun diğer öğrencilerine 1 lira karşılında satışa sundu.

Okul öğretmenlerinden Buket Gövce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Değerler Eğitimi Programı kapsamında öğrencilerle sokak köpekleri yararına bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.



Etkinlikte öğrencilerin evlerinden getirdiği oyuncaklarını satışa sunduklarını belirten Gövce, öğrencilerin bu davranışının örnek olduğunu ifade etti.



Elde edilen gelir ile sokak hayvanları için mama alacaklarını anlatan Gövce, amaçlarının öğrencilerin sokak hayvanlarına bakış açılarının değişmesi ve yardımlaşma duygularının yoğunlaşmasına katkı sağlamak olduğunu vurguladı.



Öğrencilerden Berfin Özdil, hayvanları çok sevdiğini ve evinden getirdiği oyuncakları diğer arkadaşlarına sattığını dile getirdi.



Elde edilen gelirle mama alacaklarını aktaran Özdil, "Hayvanları çok seviyorum. Aldığımız mamalar ile hayvanları çok sevindireceğiz. Hayvanları korumak için bu etkinliği düzenledik. Ben de evimde balık besliyorum ve hayvanları çok seviyorum." diye konuştu.



Öğrencilerden Balım Vural da hayvanlar için çok sevdiği oyuncaklarını satarak mama alacaklarını anlattı.

