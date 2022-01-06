DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Stokçuluğa karşı yeni ceza kanunu onaylandı
8 aylık bebeğin gelişimi nasıl olmalı?
7 aylık bebeğin gelişimi nasıl olmalı?
6 aylık bebeğin gelişimi nasıl olmalı?
FETÖ sanığı: 'Emir yurt dışından geldi' ifadesi şakaydı
5 aylık bebeğin gelişimi nasıl olmalı?
THY’den 'Kazakistan' kararı
4 aylık bebeğin gelişimi nasıl olmalı?
Okan Sarıoğlu bu yılın en popüler Youtuber isimlerinden oldu
Tunus'ta Gannuşi ve Merzuki dahil 19 isim hakkında yargı kararı
Namaz vakitleri Erzurum
Cildinizde koyu lekeler varsa...
Süper Kupayı kim kazandı? Beşiktaş-Antalyaspor maç sonucu
Mahkum 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Mahkum dizisi son fragman
Kuruluş Osman son bölüm izle! Kuruluş Osman 78. bölüm tek parça izle

Öğrenci ve veliler birbirine girdi!

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir okulda öğrenciler arasında çıkan kavgaya, veliler de karıştı. Yaşanan arbede sırasında 3 öğrenci darp sonucu yaralanırken, kavga anı ise diğer öğrenciler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

2022-01-06 00:19:06

Olay, bugün ilçeye bağlı Şehit Cengiz Topel Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Daha önce kavga eden bazı 12'inci sınıf öğrencileri teneffüste karşı karşıya geldi. Henüz bilinmen bir nedenle çıkan kavgaya, bu sırada okulda bulunan öğrenci velileri de katıldı. Öğrenciler ve velilerinin karıştığı kavga, başka bir öğrenci tarafından telefonla kayda alınıp, sosyal medyada paylaşıldı. Tarafların tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdığı kavgada 3 öğrenci darbedilerek yaralandı. Kavga eden kalabalık, ihbar üzerine okula sevk edilen polis tarafından dağıtıldı. Kavgaya karışanlar, daha sonra polis merkezine götürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. DHA

TOGG, uluslararası arenada görücüye çıktı

TOGG, uluslararası arenada görücüye çıktı

Las Vegas şehrinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES), Togg otomobili ilk kez uluslararası sahnede yer aldı
TOGG Sedan dünya sahnesinde! TOGG CEO'su gözyaşlarını tutamadı

TOGG Sedan dünya sahnesinde! TOGG CEO'su gözyaşlarını tutamadı

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg, SUV olarak duyurulan ilk modelinin ardından, sedan için harekete geçmişti. İlk görüntüler sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.
Rasim Ozan Kütahyalı fena trollendi

Rasim Ozan Kütahyalı fena trollendi

Rasim Ozan Kütahyalı'ya unutamayacağı bir telefon şakası yapıldı. Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım olarak arayan Mehmet Dindar, Rasim Ozan'ı fena trolledi.
1 milyon kişi temiz suya kavuştu

1 milyon kişi temiz suya kavuştu

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2021 yılında 18 ülkede bin 861 adet su kuyusunu hizmete açtı. Açılan su kuyuları sayesinde yaklaşık bir milyon kişinin temiz su ihtiyacı karşılandı.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş