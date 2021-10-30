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Oğlunun süt dişini yüzüğünde taşıyor

2019’da boşandığı Ecem Özkaya’dan 8 yaşında bir oğlu olan Mustafa Üstündağ, oğlum Kaan’ın ilk düşürdüğü dişini yüzük yaptırdı.

Oğlunun süt dişini yüzüğünde taşıyor
30.10.2021 12:07:11
Oğlunun süt dişini yüzüğünde taşıyor

Kurtlar Vadisi dizisindeki Muro karakteriyle hafızalara kazınan Mustafa Üstündağ, oğluna olan sevgini ilginç bir yöntemle ortaya koydu. 

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Oğlunun süt dişini yüzüğünde taşıyor

Başrolü Ayşe Kökçü ve Uğur Yücel'le paylaştığı "Zoraki Misafir"in galasına katılan Üstündağ, dikkatleri üzerine çekti.

 

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Oğlunun süt dişini yüzüğünde taşıyor

OĞLUNDAN PARÇA TAŞIYOR

Taktığı yüzük ile ilgi odağı olan Mustafa Üstündağ, 8 yaşındaki oğlu Kaan'ın ilk düşürdüğü dişini yüzük yaptırdığını açıkladı.

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Oğlunun süt dişini yüzüğünde taşıyor

Kolyesinin de oğlunun denizden çıkardığı ilk taş olduğunu söyledi. Kaynak Ensonhaber

 

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