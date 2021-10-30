Oğlunun süt dişini yüzüğünde taşıyor 2019’da boşandığı Ecem Özkaya’dan 8 yaşında bir oğlu olan Mustafa Üstündağ, oğlum Kaan’ın ilk düşürdüğü dişini yüzük yaptırdı. 30.10.2021 12:07:11 Kurtlar Vadisi dizisindeki Muro karakteriyle hafızalara kazınan Mustafa Üstündağ, oğluna olan sevgini ilginç bir yöntemle ortaya koydu. 1 Başrolü Ayşe Kökçü ve Uğur Yücel'le paylaştığı "Zoraki Misafir"in galasına katılan Üstündağ, dikkatleri üzerine çekti. 2 OĞLUNDAN PARÇA TAŞIYOR Taktığı yüzük ile ilgi odağı olan Mustafa Üstündağ, 8 yaşındaki oğlu Kaan'ın ilk düşürdüğü dişini yüzük yaptırdığını açıkladı. 3 Kolyesinin de oğlunun denizden çıkardığı ilk taş olduğunu söyledi. Kaynak Ensonhaber 4