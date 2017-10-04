Öğle bülteni
Günün gelişmelerini sizin için derledik.Hakkari'de hain tuzak: 4 şehit, 4 yaralıHakkari - Yüksekova ilçesinde bölücü terör örgütü mensu
04.10.2017 12:01:43
Günün gelişmelerini sizin için derledik.
Hakkari'de hain tuzak: 4 şehit, 4 yaralı
Hakkari - Yüksekova ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, askeri aracın geçişi sırasında infilak etti. Hain tuzakta 4 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı.
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9 ilde DHKP-C operasyonu: 24 gözaltı
İstanbul - İstanbul ve Ankara'nın da aralarında olduğu 9 ilde terör örgütü DHKP-C'ye düzenlenen operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.
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ByLock'çu 49 eski öğretmen hakkında gözaltı kararı
İstanbul - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, ByLock kullandıkları tespit edilen 49 eski öğretmenin gözaltına alınması için 23 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin ise arama çalışmaları devam ediyor.
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ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Mahmut Özer atandı
Ankara - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Mahmut Özer atandı.
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Sen misin benzin istasyonunda sigara içen !
Sofya - Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bir akaryakıt istasyonunda benzerine az rastlanır bir olay yaşandı.
Günün gelişmelerini sizin için derledik.
Hakkari'de hain tuzak: 4 şehit, 4 yaralı
Hakkari - Yüksekova ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, askeri aracın geçişi sırasında infilak etti. Hain tuzakta 4 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı.
...
9 ilde DHKP-C operasyonu: 24 gözaltı
İstanbul - İstanbul ve Ankara'nın da aralarında olduğu 9 ilde terör örgütü DHKP-C'ye düzenlenen operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.
...
ByLock'çu 49 eski öğretmen hakkında gözaltı kararı
İstanbul - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, ByLock kullandıkları tespit edilen 49 eski öğretmenin gözaltına alınması için 23 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin ise arama çalışmaları devam ediyor.
...
ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Mahmut Özer atandı
Ankara - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Mahmut Özer atandı.
...
Sen misin benzin istasyonunda sigara içen !
Sofya - Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bir akaryakıt istasyonunda benzerine az rastlanır bir olay yaşandı.