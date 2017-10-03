Öğle bülteni

03.10.2017 12:00:46

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Günün gelişmelerini sizin için derledik."82 Kerkük, 83 Musul deme hakkının..."Ankara - Irak'ın toprak bütünlüğünün bozulması durumunda Türkiye'nin buna sessiz kalamayacağını dile getiren MHP lideri Bahçeli, "O zaman geldiğinde, tarih coğrafyaya dar geldiğinde Misak-ı Milli uyanacak; '81 Düzce'den' hemen sonra '82 Kerkük, 83 Musul' deme hakkının önünde hiçbir güç duramayacaktır" dedi....Enflasyon rakamları açıklandıİstanbul - Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Eylül ayında yüzde 0,65, Yurt içi üretici fiyat endeksi de aynı ayda yüzde 0,24 arttı....İki bakanlıkta FETÖ operasyonu: 142 gözaltı kararıAnkara - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmalarda, 121'i Milli Eğitim Bakanlığı, 21'i Gençlik ve Spor Bakanlığı personeli olmak üzere toplam 142 kişi hakkında gözaltı kararı verildi....Süpermarketin ofisindeki kasayı soydularİstanbul - Kağıthane'de bir süpermarkette gerçekleştirilen soygun, güvenlik kameralarına yansıdı....Feci kaza kameradaBursa - Yıldırım ilçesinde kontrolden çıkan araç, akaryakıt istasyonunun reklam direğine çarptı ve ters döndü. Kazada araçta bulunan 2 genç ağır şekilde yaralandı.