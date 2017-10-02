Öğle bülteni

02.10.2017 12:05:26

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Günün önemli gelişmelerini sizin için derledik.68 terörist etkisiz hale getirildi: 5 bin 599 kişi gözaltına alındıİçişleri Bakanlığı ülke genelinde yürütülen terörle mücadele operasyonlarında son bir haftada 49'u ölü 68 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bin 202'si terör, 3 bin 715'i uyuşturucu ve kaçakçılık, 682'si düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 5 bin 599 kişi de gözaltına alındı....Türk jetleri Zap'ta PKK'yı vurduTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ın Zap bölgesindeki bölücü terör örgütü PKK'nın kamplarına yönelik hava harekatı düzenlendiğini açıkladı....ABD'de silahlı saldırı: 20 ölü, 100 yaralıABD'nin Las Vegas kentinde konsere yapılan saldırıda ölenlerin sayısının 20'ye yükseldiği, yaralı sayısının ise en az 100 olduğu açıklandı....Dev uyuşturucu operasyonunda 150 tutuklamaAdana merkezli 5 ilde 211 adrese, 2 bin 500 polisle, drone, helikopter ve özel harekat destekli yapılan ve 189 kişinin gözaltına alındığı "Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşler" adlı uyuşturucu operasyonunda 150 kişi tutuklandı....Kamyon böyle patladı!Kamyonda meydana gelen patlama böyle görüntülendi. Nerede çekildiği bilinmeyen görüntülerde, bir kamyonda patlama meydana geldiği görülüyor. Patlama sırasında 2 kişinin metrelerce havaya fırlayarak yola savrulduğu gözlenirken, o sırada yoldan geçen sürücü ve yayalar ise büyük bir panik yaşıyor. Patlamanın sebebi ve olayda can kaybı olup olmadığı ise bilinmiyor....ATV ile takla atan sürücü hayatını kaybettiATV ile takla atan sürücü hayatını kaybetti. Bolivya'da ATV yarışmasında feci bir kaza meydana geldi. Rampaya hızla giren bir sürücü, aracın kontrolünü kaybedince üs üste taklalar attı. ATV sürücüsü kaza sonucu hayatını kaybetti.