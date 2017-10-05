Öğle bülten

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Günün gelişmelerini sizin için derledik.133 kişi hakkında gözaltı kararıAnkara - Fetullahçı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamınd
05.10.2017 12:09:51
Günün gelişmelerini sizin için derledik.
133 kişi hakkında gözaltı kararı
Ankara - Fetullahçı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında iki bakanlıktan 133 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
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Erzincan'da 5 terörist etkisiz hale getirildi
Erzincan - Refahiye ilçesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi.
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Otomobil ışıkta duran kamyona çarptı: 2 ölü
Kırıkkale - Otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarptı. Kazada AK Parti Sulakyurt İl Genel Meclisi Üyesi Habib Altıntop ve bir kişi hayatını kaybetti.
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Tedavisinin ardından ilk kez sahnede
İstanbul - Ünlü şarkıcı İrem Derici, 18 günlük tedavi sürecinin ardından dün akşam Berkay ile aynı sahneyi paylaştı. Konser sırasında Derici'nin enerjik hali dikkat çekti.
Günün gelişmelerini sizin için derledik.
133 kişi hakkında gözaltı kararı
Ankara - Fetullahçı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında iki bakanlıktan 133 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
...
Erzincan'da 5 terörist etkisiz hale getirildi
Erzincan - Refahiye ilçesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi.
...
Otomobil ışıkta duran kamyona çarptı: 2 ölü
Kırıkkale - Otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarptı. Kazada AK Parti Sulakyurt İl Genel Meclisi Üyesi Habib Altıntop ve bir kişi hayatını kaybetti.
...
Tedavisinin ardından ilk kez sahnede
İstanbul - Ünlü şarkıcı İrem Derici, 18 günlük tedavi sürecinin ardından dün akşam Berkay ile aynı sahneyi paylaştı. Konser sırasında Derici'nin enerjik hali dikkat çekti.