Ödüllü yönetmen Cevahir Çokbilir ve annesi Naciye Çokbilir'den yeşilçam tadında klip

Kibar Cevo Sunar!“Maşuk”, “Nar Zamanı”, “Kar Zamanı”, “Karınca Ve İnsan” kısa filmleriyle ulusal ve uluslararası film festivallerinden onlarca ödül alan filmlere imza atan yönetmen Cevahir Çokbilir, bir yandan müzikal çalışmalarına da devam ediyor.

Müzisyen ve “Nar Zamanı” ve “Kar Zamanı” filmlerinin başrol oyuncusu ve annesi Naciye Çokbilir ile yeni düetleri “Hatice Halayı”nın klibi Cevahir Çokbilir'in YouTube kanalında yayınlandı! Gaziantep'in Barak yöresine ait, müzik yönetmenliğiniyse usta sanatçı Ahmet Özgül'ün yaptığı “Hatice Halayı”nın klibinde Yeşilçam ustalarına saygı duruşunda bulunuluyor. Klibin çekimleri Gaziantep'in Yavuzeli ilçesine bağlı Halilbaş Köyü'nde gerçekleştirildi ve yaklaşık 40 kişilik bir ekip çalıştı. Daha önce sözü ve müziği Naciye Çokbilir'e ait “Yâr Boncuklu Halay” ve “Hatice Halayı” klibinde Türk Sineması'nın başyapıtlarından “Kibar Feyzo” filminden esintiler görmek mümkün. Yönetmen Cevahir Çokbilir'in YouTube kanalından ödüllü filmlerini, kendi kliplerini ve ayrıca müzisyenlere çektikleri video klipleri seyredebilirsiniz.

Cevahir Çokbilir, 1988 Gaziantep doğumlu. İlkokul ve liseyi Antalya'da tamamladı. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Tv ve Sinema bölümü lisans, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Sinema TV Bölümü'nden yüksek lisans mezunu. Dizi setlerinde kısa bir süre çalıştıktan sonra kendi film çalışmalarına yoğunlaşan Cevahir Çokbilir, yüksek lisanstan hocası Prof. Dr. Semir Aslayürek'in “Kaos” filminin de müziklerini yaptı. Film ve müzikal çalışmalarına devam ediyor.

Naciye Çokbilir, 1967 yılında Gaziantep'in Yavuzeli ilçesine bağlı Halilbaş Köyü'nde doğdu. Köyünde okul olmadığından ilkokulu evlendikten sonra bitirip, çeşitli zorlukları aşarak kendi imkanlarıyla albüm ve tekli üretimler, besteler yapan halk müziği sanatçısı, uluslararası ödüllü Nar Zamanı ve Kar Zamanı filmlerinin başarılı başrol oyuncusu ve hikayelerinin sahibi Naciye Çokbilir, 2016 yılında kendi yöresi Gaziantep'ten derlediği “Barak & Çepni Türküleri” adında ilk albümünü yaptı. Albümden “Lo Lavo Bayram Türküsü”, “Kilimi Çebiş Kılından”, “Ezo Gelin” isimli eserlere klip çekti. Ardından 2019 yılında yine kendi bestesi “Gel Meyil Bağlama Dünya Malına” ile değerli sanatçı Oğuz Aksaç'la düet yaptı. 2021 yılında deyiş olarak yaptığı “Ali Ali Deyü” ve “Nesini Söyleyim Canım Efendim” isimli eserlere, 2022 yılında da sözü müziği kendisine ait “Gurbet Türküsü”ne klip çekti. Müzikal çalışmalarına devam ediyor.