O yetki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verildi

05.10.2017 09:41:19

AK Parti'de, partinin kongreden sonra en yüksek karar organı olan Merkez Karar Yönetim Kurulu'ndan (MKYK) kritik bir hamle geldi. Kurul, parti tüzüğünde yer alan il ve ilçe başkanlıklarına atama yetkisini, teşkilat başkanı aracılığıyla kullanılmak üzere genel başkana devretti. Teşkilatlarla ilgili atama yetkisi, Ahmet Davutoğlu döneminde genel başkandan alınmıştı.

MKYK bir önceki toplantısında, Davutoğlu döneminde genel başkandan geri aldığı, kendi isteği doğrultusunda Yıldırım döneminde de uhdesinde tuttuğu il ve ilçe başkanlarını atama yetkisini genel başkana devretme kararı aldı. Erdoğan'ın bu sayede 12 Kasım'a kadar tamamlanacak ilçe ve 2018 Şubat sonuna kadar tamamlanması planlanan il kongrelerini beklemeksizin, istediği teşkilat operasyonlarını süratle gerçekleştirebileceği belirtildi.