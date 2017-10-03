O Rahibin telefonunda FETÖ’cü subay listesi

03.10.2017 09:08:16

TIMETURK | HABER MEKREZİ



Geçen kasım ayından bu yana Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında İzmir'de tutuklu bulunan İzmir Alsancak'ta Protestan Diriliş Kilisesi Rahibi Andrew Craig Brunson'un cep telefonunda FETÖ'cü subayların isimlerinin bulunduğu ‘temas kurulacaklar' listesi ele geçirildiği öğrenildi. Ayrıca telefonda maklube yapımı videosu olduğu belirlenirken, bir FETÖ hücresiyle bağlantılı olduğu tespiti yapıldı.

NELER YAŞANDI?



Donald Trump-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirvesinde de serbest bırakılma talebi gündeme gelen rahip Brunson'un geçtiğimiz eylül ayında milli güvenliği tehdit eden faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla, eşi Norine Lyn Brunson'la birlikte sınır dışı edilmesine karar verildi. 20 yıldır Türkiye'de yaşayan Brunson ve eşi evinden alındı.



NASIL GÖZALTINA ALINDI?

Karar'dan Hilal Öztürk'ün haberine göre Türkiye'deki oturum izinleri de bittiği için Göç İdaresi'ne teslim edilen Brunson çifti, sınır dışı işlemleri devam ederken FETÖ soruşturmasındaki bir gizli tanık ifadesiyle gözaltına alındı. Gizli tanık ifadesinde, çeşitli illerde misyonerlik faaliyetlerinde bulunan Brunson'un, örgütün İzmir imamı Bekir Baz ile irtibatlı olduğunu, Zaman Gazetesi'ne çok sık gittiğini söyledi. Gizli tanık, Brunson'un FETÖ ile ilgili övücü nitelikte sözler söylediğini ve örgütle yakın ilişkisi olduğunu anlattı. Rahip Brunson hakkındaki iddialar ve telefonundan elde edilen somut delillerle örgütle bağlantısı konusunda önemli bir şüphe oluştuğu ve bu nedenle tutuklandığı belirtildi.



Bir rahip olan Brunson'un telefonunda ‘temas kurulacaklar listesinde' FETÖ'cü subayların çıkması güçlü delillerden biri olarak gösteriliyor.





İŞ ADAMLARINA BANK ASYA OPERASYONU



Mersin'de FETÖ operasyonunda örgüte finansman sağladığı ileri sürülen 29 iş adamı gözaltına alındı. Mersin Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'ye finansman sağladığı belirlenen 47 iş adamı hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine operasyon başlatan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aralarında kentte tanınmış bazı iş adamlarının da olduğu 29 şüpheli yakalandı. Adreslerinde bulunamayan 18 şüpheli ise aranıyor. Şüphelilerin kapatılan Bank Asya'da hesap artırımı yaptığı, örgütle bağlantılı derneklerde üyelik kayıtlarının olduğu, terör örgütüyle ilişkili kişilerle birlikte yurt dışına çıkış yaptıkları ve örgütün üst yöneticileriyle aynı otelde aynı tarihlerde kaldıklarının tespit edildiği bildirildi. Bu arada İstanbul'da ByLock kullandıkları belirlenen ve konuşma içerikleri çözüölenmiş 36 kişihakkarında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için polis operasyonları başladı.