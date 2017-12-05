O PKK'lı Şırnak'ta öldürüldü

05.12.2017 13:28:45

Batı medyası tarafından IŞİD ile mücadele eden PKK'nın kadın yapılanması YPJ'nin "Zozan Cudi" kod adlı Zozan Temir'in, Şırnak'ta düzenlenen hava harekatında ölü ele geçirilen teröristlerden biri olduğu öğrenildi.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesine 15 Kasım'da düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen 7 teröristin kimliklerinin belirlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Etkisiz hale getirilen teröristler arasında "Zozan Cudi" kod adlı Zozan Temir'in bulunduğu tespit edildi.



IŞİD'e karşı ABD liderliğindeki uluslararası koalisyon içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen kadın terörist, Kobani olayları sırasında Avrupa ve ABD medyası tarafından "20 yaşında olan Suriye Kamışlı doğumlu 'Zozan Cudi' IŞİD'i bitirmeye yeminli YPJ'li" olarak lanse edilmişti.

Güvenlik kaynakları, bu durumun terör örgütleri PKK ile PYD/YPG arasındaki bağlantının en açık kanıtı olduğunu ve aralarındaki yetki, ideoloji, üyelik ve kaynakların bütünlüğünü ortaya koyduğunu kaydetti.