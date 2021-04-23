Kütüphaneler Haftası nedeniyle Mersin Çamlıyayla Ülkü Ocakları’nın ilçedeki tüm okullara Nutuk kitabını dağıtmak için Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurusu sonrası İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bakkal’ın dağıtıma engel olması tartışma konusu olmuştu. Bakkal'ın, “Osmanlı Padişahı Vahdettin'e yönelik, ‘soysuzlaşmış, alçak' ve dönemin Osmanlı hükümetine yönelik, ‘Aciz, haysiyetsiz ve korkak' ifadeleri kullanılması” gerekçesiyle kitabın dağıtımını engellediği iddiaları ise ayrı tartışma konusu oldu. Bakkal görevinden alındı. Nutuk hakkındaki tartışmalar ise sürüyor. Gazeteci Engin Ardıç konuya ilişkin yazısında Nutuk’a dair ilginç bilgiler paylaştı; ‘Nutuk nedir ne değildir’ başlıklı yazıdan bir bölüm...

Bir Anadolu ilçesinin milli eğitim müdürü "Nutuk"un öğrencilere dağıtılmasını yasaklamış, Kemalist basında ufak çapta bir kıyamet koptu.

Aynı kıyameti bugün de koparacaklardır, "23 Nisan yasaklandı"...

Onun yerine binlerce çocuk ateşe atılsın... Ki ölü sayısı artsın, "Tayyip" gitsin...

Müdür, eseri yasaklamasına gerekçe olarak "Vahdettin'e hakaret edildiğini" ve bir resimde "Atatürk'ün sigara içtiğini" gösteriyormuş.

Atatürk sigara da içerdi rakı da içerdi.

Vahdettin'e de, evet, Nutuk'ta hakaret etmiştir.

Yalnız ona değil, Kurtuluş Savaşı'nı birlikte kazandığı silah arkadaşlarına yani ünlü generallere de hakaret etmiştir.

Hayır, savaşla ilgili olarak değil.

"Tek parti diktasına" karşı çıktıkları için.

Bu öyle büyük bir falsodur ki, Kemalist gazetecilerin ağababası Falih Rıfkı bile Nutuk için "Verilmeseydi daha iyiydi" demişti...

Hemen belirtelim, Nutuk hiçbir şekilde yasaklanamaz.

Kimsenin haddine düşmemiştir.

Pek pek, çocuklar anlasın diye Nutuk'a fotoğraf koyan hamşonun niçin öyle bir resim seçtiği kınanabilir!

Lakin, bu konularda kıyamet koparmayı hobi edinmiş meslekdaşlarımızın şu "paşalara hakaret" meselesinde ne düşündüklerini de merak ederiz...

Bu meseleye girmeye yürekleri varsa.

Akıl yolundan ayrılmış, belki de o yola hiç girmemiş bir ülkede insanlar Atatürk'ten ya nefret ediyorlar ya da ona tapıyorlar. Bir de bu işin "tacirleri" var tabii.

Görünür bir gelecekte sağlıklı bir değerlendirme de yapılamayacaktır. Türkiye'nin kaderi budur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.