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Nuh'un Gemisi'ni araştırırken rahatsızlanarak ölen İtalyan araştırmacı, vasiyeti üzerine Ağrı'da defnedildi

Ağrı'da 35 yıldır Nuh'un Gemisi üzerine araştırma yapan ve ani rahatsızlık nedeniyle sevk edildiği Erzurum'da hayatını kaybeden İtalyan araştırmacı 86 yaşındaki Angelo Palego, vasiyeti üzerine Ağrı Dağı eteklerindeki mezarlıkta toprağa verildi.

2021-09-03 00:36:35
6 yıl sonra evladına kavuştu, HDP önünde halay çekti

6 yıl sonra evladına kavuştu, HDP önünde halay çekti

Şırnak’ta terör mağduru aileler, Metin Üstek’in geçen hafta güvenlik güçlerine teslim olup 6 yıl sonra anne babasına kavuşmasını, HDP İl Başkanlığı binası önünde davul ve zurna eşliğinde halay çekerek kutladı. PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan ve yakınlarını terör saldırılarında kaybeden Şırnaklı kadınlar, şehit ve gazi aileleri ile sivil toplum kuruluşlarının kadın üyeleri, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı binası önüne geldi. Ellerinde Türk bayrakları ve dağa kaçırılan çocuklarının fotoğrafları bulunan aileler, 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', Kahrolsun PKK', 'Kürt-Türk kardeştir, ayrım yapan kalleştir' sloganları attı.
Tartıştığı taksicinin arkasından böyle ateş etti

Tartıştığı taksicinin arkasından böyle ateş etti

Bağcılar'da, bir kişi tartıştığı taksi şoförünün arkasından caddenin ortasında ateş etti. Kimsenin yaralanmadığı olay anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün saat 15.40 sıralarında Bağlar Mahallesi'nde cadde üzerinde yaşandı. İddiaya göre, 2 kişi yolcu olarak bindikleri takside şoför ile tartıştı. Tartışmanın ardından araçtan inen 2 kişiden biri, belinden çıkardığı tabancayla aracı ile yoluna devam eden taksici doğru ateş etti. Taksici şans eseri yaralanmadan olay yerinden ayrılırken, silahlı saldırgan tabancasını tekrar doğrulttu ancak bu sefer ateş etmedi. Cadde ortasında korku dolu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Birçok suçtan aranan şüpheli, kanepenin altındaki çukurda yakalandı

Birçok suçtan aranan şüpheli, kanepenin altındaki çukurda yakalandı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saruhanlı ilçesinde geçen 26 Temmuz'da meydana gelen ateşli silah ile kasten yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme olayının şüphelisi G.K.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrası birçok suçtan hakkında arama kararı olan G.K.'nın, bugün Dilek Mahallesi'ndeki evine geldiği tespit edildi. Savcılığın talimatının ardından eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüpheliyi evde bulamadı. Durumdan şüphelenen ekipler evde inceleme başlattı. Evin halı ve kanepelerini kaldıran ekipler, G.K.'yı kanepenin altındaki çukurun içinde yakaladı. Çukurdan çıkarılan G.K., olayda kullandığı değerlendirilen suç aleti tabancasıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
ABD’deki orman yangınlarında ‘Alev Hortumu’ görüntülendi

ABD’deki orman yangınlarında ‘Alev Hortumu’ görüntülendi

ABD’nin California eyaletinde şiddetli rüzgar, düşük nem oranı ve yüksek sıcaklığın etkisiyle devam eden orman yangınlarında nadir rastlanan ‘Alev Hortumu’ görüldü. California İtfaiyesi tarafından paylaşılan görüntülerde şiddetli rüzgarın etkisiyle açık alanda Alev Hortumu oluştu. Şiddetli rüzgar, düşük nem oranı ve mevsim normalleri üstündeki yüksek sıcaklık sebebiyle hızla büyüyen ve söndürülemeyen orman yangınlarında bu yıl 1.66 milyon dönüm alanın yandığı açıklandı. Yetkililer El Dorado ve Riverside bölgelerinde yeni orman yangınlarının başladığını ve bölge sakinlerine tahliye uyarısı yapıldığını ifade etti.
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