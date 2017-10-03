Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda değişiklik yapılıyor

03.10.2017 19:10:33

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda değişiklik tasarısında yeni bir nikah tarzı veya dini nikahın resmileşmesi gibi bir uygulama ve bir önerinin söz konusu olmadığını belirterek, "Yapılan işlem, mevcut resmi nikah işleminin, kanunda belirtildiği şekil ve usulde, hatta nikah kıyacak memurun giydiği cübbeye varıncaya kadar mevcut durumla aynı olacak şekilde il ve ilçe müftülüklerine genişletilmesinden ibarettir." dedi.

Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM İçişleri Komisyonunda görüşülmeye başlandı.

Komisyon, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç başkanlığında toplandı.

Toplantıda, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ve bazı AK Parti İstanbul milletvekillerinin, İstanbul'un Eyüp ilçesinin adının Eyüpsultan olarak değiştirilmesine ilişkin kanun teklifinin, tasarıyla birlikte görüşülmesi önergesi oylanarak kabul edildi.

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan ise bu önergenin kendilerine dün tebliğ edildiğini ifade ederek, bunun üzerinden 48 saat geçmeden önergenin oylanamayacağını söyledi.

Toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Soylu, hem dijital teknoloji kullanma oranının artması hem de talep ve ihtiyaçların değişime uğramasıyla birlikte nüfus ve vatandaşlık konusunda da yasal mevzuatta bazı güncellemeler yapılması ihtiyacı doğduğunu belirtti.

Tasarıya ilişkin bilgiler veren Soylu, nüfus kütükleriÌ‡niÌ‡n güncelliÌ‡ğiÌ‡nin ve sürekliÌ‡liÌ‡ğiÌ‡nin, doğum, ölüm, evlenme, boşanma, tapu ve miÌ‡ras giÌ‡biÌ‡ hayatın en kriÌ‡tiÌ‡k süreçleriÌ‡ne temas eden, son derece önemliÌ‡ biÌ‡r konu olduğunu vurguladı.

Tasarıya göre, elektroniÌ‡k ortamdakiÌ‡ aiÌ‡le kütükleriÌ‡nde artık kiÌ‡şiÌ‡ye aiÌ‡t tek biÌ‡r kayıt tutulacağını anlatan Soylu, bu sayede kiÌ‡şiÌ‡ ve olay kayıtlarının T.C. kiÌ‡mliÌ‡k numarası iÌ‡le iÌ‡liÌ‡şkiÌ‡lendiÌ‡riÌ‡lmesiÌ‡nin, nüfus kayıtları arasında gerekliÌ‡ bağların kurulmasının, mükerrer kayıtların önlenmesiÌ‡nin ve tüm iÌ‡şlemlerde tekniÌ‡k denetiÌ‡m sağlanmasının amaçlandığını aktardı.

Soylu, "YiÌ‡ne bu tasarı iÌ‡le teknolojiÌ‡k iÌ‡mkanlar da kullanılarak; bürokrasiÌ‡niÌ‡n azaltılması, hiÌ‡zmet sunumunda etkiÌ‡nliÌ‡k ve veriÌ‡mliÌ‡liÌ‡ğiÌ‡n arttırılması, iÌ‡ş süreçleriÌ‡niÌ‡n basiÌ‡tleştiÌ‡riÌ‡lmesiÌ‡ ve kısaltılması, kağıt ortamındakiÌ‡ bazı hiÌ‡zmetleriÌ‡n onliÌ‡ne olarak sunulması, fiÌ‡iÌ‡liÌ‡ durumlara hukukiÌ‡ iÌ‡şlerliÌ‡k kazandırılması da hedeflenmiÌ‡ştiÌ‡r." diye konuştu.

Tasarıyla; hastanelere, mahkemelere, dış temsiÌ‡lciÌ‡liÌ‡klere ve evlendiÌ‡rme memurluklarına elektroniÌ‡k ortamda biÌ‡ldiÌ‡rme ve nüfus olaylarının tesciÌ‡liÌ‡ yetkiÌ‡siÌ‡ verdiklerini anlatan Soylu, şu bilgileri paylaştı:

"Bu sayede adı geçen nüfus olaylarının, nüfus müdürlükleriÌ‡ne giÌ‡tmeye gerek kalmadan elektroniÌ‡k ortamda kolayca tesciÌ‡liÌ‡ne iÌ‡mkan sağlıyoruz. YiÌ‡ne, günlük hayatta ciÌ‡ddiÌ‡ sorun alanlarından biÌ‡riÌ‡siÌ‡ de bu tasarıda ele alınmaktadır. Yazım ve iÌ‡mla hatası bulunan veya problemliÌ‡ iÌ‡siÌ‡m ve soyadlarının, artık mahkeme kararına gerek kalmaksızın değiÌ‡ştiÌ‡riÌ‡lmesiÌ‡ne iÌ‡mkan tanıyoruz. Bu sayede hem mahkemelerdekiÌ‡ iÌ‡ş yükünün azaltılmasını hem de mahkeme süreçleriÌ‡nden kaçınmak iÌ‡çiÌ‡n problemliÌ‡ durumun devamı giÌ‡biÌ‡ biÌ‡r olumsuzluğun da önüne geçmeyiÌ‡ amaçlıyoruz.

BiÌ‡r başka düzenleme konusu da boşandığı halde, mahkeme kararı iÌ‡le kocasının soyadını kullanabiÌ‡len kadınlarımızı iÌ‡lgiÌ‡lendiÌ‡rmektediÌ‡r. YeniÌ‡ düzenlemeyle bu durumdakiÌ‡ kadınlarımız, iÌ‡stediÌ‡kleriÌ‡ takdiÌ‡rde, sadece nüfus müdürlüğüne vereceğiÌ‡ diÌ‡lekçe iÌ‡le mahkeme kararına gerek olmadan, evlenmeden öncekiÌ‡ soyadlarını yeniÌ‡den alabiÌ‡lme imkanına kavuşacaktır.

Göçmen olarak Türk vatandaşlığına alınan; doğum yeriÌ‡ ve doğum tariÌ‡hiÌ‡ hatalı olan kiÌ‡şiÌ‡leriÌ‡n kanunun yürürlüğe giÌ‡rdiÌ‡ğiÌ‡ tariÌ‡hten iÌ‡tiÌ‡baren beş yıl iÌ‡çiÌ‡nde usulüne göre onaylanmış doğum belgeleriÌ‡ iÌ‡le nüfus müdürlüğüne müracaatları haliÌ‡nde, mahkeme kararı aranmaksızın doğum yeriÌ‡ ve doğum tariÌ‡hleriÌ‡niÌ‡n düzeltiÌ‡lmesiÌ‡ de yiÌ‡ne yapılan bu değiÌ‡şiÌ‡kliÌ‡kle mümkün olabilecektir. 18 yaşını tamamladığı halde, aiÌ‡le kütükleriÌ‡ne kaydediÌ‡lmemiÌ‡ş kiÌ‡şiÌ‡leriÌ‡n anne veya babasından, bunların ölmüş olmaları haliÌ‡nde iÌ‡se varsa kardeşleriÌ‡niÌ‡n tıbbiÌ‡ rapor iÌ‡brazı haliÌ‡nde, başka biÌ‡r belge iÌ‡stenmeden tesciÌ‡l iÌ‡şlemiÌ‡niÌ‡n gerçekleştiÌ‡riÌ‡lmesiÌ‡, yiÌ‡ne bu tasarımızın getiÌ‡rdiÌ‡ğiÌ‡ önemliÌ‡ yeniÌ‡liÌ‡klerden ve kolaylıklardan biÌ‡risidir."

- "BürokratiÌ‡k iÌ‡şlemleriÌ‡n tamamen ortadan kaldırılması hedeflendi"

İçişleri Bakanı Soylu, tasarının getiÌ‡rdiÌ‡ğiÌ‡ ve kamuoyunda belkiÌ‡ de en fazla memnuniÌ‡yet yaratacak biÌ‡r diÌ‡ğer yeniliğin de kiÌ‡mliÌ‡k paylaşım siÌ‡stemiÌ‡ üzeriÌ‡ndekiÌ‡ düzenlemeler olduğunu belirtti. Soylu, MERNİS'tekiÌ‡ nüfus kayıtlarına, iÌ‡lgiÌ‡liÌ‡ kurum ve kuruluşların anlık olarak ulaşabiÌ‡lmesiÌ‡nin, kamu hiÌ‡zmetleriÌ‡ndekiÌ‡ etkiÌ‡nliÌ‡k ve veriÌ‡mliÌ‡liÌ‡ğiÌ‡ daha da arttıracağını vurguladı.

Halen kiÌ‡mliÌ‡k paylaşımı siÌ‡stemiÌ‡ne bağlanarak hiÌ‡zmet yürüten kurum ve kuruluş sayısının 2 bin 20 olduğunu anımsatan Soylu, bu tasarı iÌ‡le kamu kurum ve kuruluşlarının, üniÌ‡versiÌ‡teleriÌ‡n, noterleriÌ‡n ve bankaların nüfus kayıt örneğiÌ‡, yerleşiÌ‡m yeriÌ‡ belgesiÌ‡ ve kiÌ‡mliÌ‡k kartı örneğiÌ‡niÌ‡ vatandaştan talep etmeyiÌ‡p, kiÌ‡mliÌ‡k paylaşımı siÌ‡stemiÌ‡nden temiÌ‡n etmesiÌ‡nin öngörüldüğünü kaydetti.

Soylu, "Bu konuda vatandaşın zaman kaybına, gereksiÌ‡z biÌ‡r koşuşturmaya ve kağıt iÌ‡srafına yol açan bürokratiÌ‡k iÌ‡şlemleriÌ‡n tamamen ortadan kaldırılması hedeflenmiÌ‡ştiÌ‡r. YaniÌ‡ devletiÌ‡n biÌ‡r cebiÌ‡ndekiÌ‡ biÌ‡lgiÌ‡yiÌ‡ öbür cebiÌ‡ne koyması iÌ‡çiÌ‡n vatandaşı koşturması giÌ‡biÌ‡ anlamsız biÌ‡r uygulama artık son bulacaktır." diye konuştu.

- Doğum olaylarına elektronik tescil

Tasarı ile doğum olaylarının tesciÌ‡liÌ‡nde elektroniÌ‡k tesciÌ‡l iÌ‡mkanının getiÌ‡riÌ‡ldiğini de dile getiren Soylu, doğumlarda sözlü beyanın araştırılması göreviÌ‡nin, mülkiÌ‡ iÌ‡dare amiÌ‡riÌ‡niÌ‡n taliÌ‡matıyla aiÌ‡le hekiÌ‡mleriÌ‡ne veriÌ‡ldiğini, böylece her sözlü doğum beyanının gerçek olup olmadığının araştırılacağını ve sağlık kurumları dışında gerçekleşen doğum olaylarının da aiÌ‡le hekiÌ‡mleriÌ‡ tarafından kayıt altına alınacağını aktardı.

Soylu, tasarıyla TürkiÌ‡ye'niÌ‡n ekonomiÌ‡k ve sosyal hayatına katkıda bulunabiÌ‡lecek yabancıların, vatandaşlığı daha kolay kazanabiÌ‡lmesiÌ‡ iÌ‡mkanı getirdiklerini de söyledi.

- "Dini nikahın resmileşmesi gibi bir uygulama ve öneri söz konusu değil"

HaliÌ‡hazırda belediÌ‡ye ve köy evlendiÌ‡rme memurlukları, nüfus müdürlükleriÌ‡ ve dış temsiÌ‡lciÌ‡liÌ‡klerde niÌ‡kah iÌ‡şlemiÌ‡ yapıldığını hatırlatan Soylu, "2017 yılı başından bugüne kadar 426 biÌ‡n 258 niÌ‡kah iÌ‡şlemiÌ‡ belediÌ‡yeleriÌ‡miÌ‡zdekiÌ‡ niÌ‡kah memurlarımız, 3 bin 212 niÌ‡kah iÌ‡şlemiÌ‡ nüfüs müdürlükleriÌ‡miÌ‡z, 16 biÌ‡n 543 niÌ‡kah iÌ‡şlemiÌ‡ muhtarlarımız, 19 biÌ‡n 979 niÌ‡kah iÌ‡şlemiÌ‡ de dış temsiÌ‡lciÌ‡liÌ‡kleriÌ‡miÌ‡zde ve gemiÌ‡ kaptanı, piÌ‡lot giÌ‡biÌ‡ yetkiÌ‡lendiÌ‡riÌ‡lmiÌ‡ş kiÌ‡şiÌ‡ler tarafından gerçekleştiÌ‡riÌ‡lmiÌ‡ştiÌ‡r." dedi.

Bu tasarıyla, bu gruplara iÌ‡lave olarak iÌ‡l ve iÌ‡lçe müftülükleriÌ‡ne de niÌ‡kah kıyma yetkiÌ‡siÌ‡ ve göreviÌ‡ veriÌ‡ldiğini aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"Bu tasarıda yeni bir nikah tarzı veya 'dini nikahın resmileşmesi' gibi bir uygulama ve bir öneri söz konusu değildir. Yapılan işlem, mevcut resmi nikah işleminin, kanunda belirtildiği şekil ve usulde, hatta nikah kıyacak memurun giydiği cübbeye varıncaya kadar mevcut durumla aynı olacak şekilde il ve ilçe müftülüklerine genişletilmesinden ibarettir.

ÜlkemiÌ‡zde resmiÌ‡ olarak tek biÌ‡r niÌ‡kah kıyma şekliÌ‡ vardır ve bunun da kuralları MedeniÌ‡ Kanunumuzda ve EvlendiÌ‡rme YönetmeliÌ‡ğiÌ‡nde açıkça beliÌ‡rlenmektedir. MedeniÌ‡ Kanunumuz gereğiÌ‡nce; evlenme iÌ‡radesiÌ‡niÌ‡n biÌ‡zzat evlenecek kiÌ‡şiÌ‡ler tarafından, yetkiÌ‡liÌ‡ resmiÌ‡ memurun önünde açıklanmasıyla gerçekleşecek olan medeniÌ‡ evlenme, TürkiÌ‡ye'de yapılabiÌ‡lecek tek evlenme şekliÌ‡diÌ‡r.

Tasarı iÌ‡le iÌ‡l ve iÌ‡lçe müftülükleriÌ‡ne de evlendiÌ‡rme memurluğu görev ve yetkiÌ‡siÌ‡ veriÌ‡lerek, bu saha geniÌ‡şletiÌ‡lmektediÌ‡r. YaniÌ‡ niÌ‡kahın şekliÌ‡ iÌ‡le iÌ‡lgiÌ‡liÌ‡ biÌ‡r düzenleme yoktur, sadece niÌ‡kahı kıyacak devlet memurlarına biÌ‡r iÌ‡lave söz konusudur."

Her vatandaşın kanuniÌ‡ şartlara uymak kaydıyla resmiÌ‡ niÌ‡kahını diÌ‡lediÌ‡ğiÌ‡ evlendiÌ‡rme memurluğuna kıydırma hak ve yetkiÌ‡siÌ‡ne sahiÌ‡p olduğunu ifade eden Soylu, "İsteyen belediÌ‡ye evlendiÌ‡rme memurluğuna, isteyen nüfus müdürlüğüne, isteyen köy muhtarlığına, iÌ‡steyen de iÌ‡l ve iÌ‡lçe müftülükleriÌ‡nde evlendiÌ‡rme iÌ‡şlemlerini yaptırabiÌ‡lecektiÌ‡r. Bu terciÌ‡h tamamen vatandaşımızın kendi arzusuna ve isteğine bağlıdır." diye konuştu.

Soylu, evlendiÌ‡rme iÌ‡şlemleriÌ‡nde müracaattan tören yeriÌ‡ne, düzenlenecek belgeden niÌ‡kah kıyacak memurun giÌ‡yeceğiÌ‡ cübbeye kadar belediÌ‡ye evlendiÌ‡rme memurunun uyguladığı, Türk MedeniÌ‡ Kanunu ve EvlendiÌ‡rme YönetmeliÌ‡ğiÌ‡ hükümleriÌ‡niÌ‡, aynen iÌ‡l ve iÌ‡lçe müftülükleriÌ‡nin de uygulayacağını; yapılacak evlenmelerin hiÌ‡çbiÌ‡r farklılık göstermeyeceğini vurguladı.

Süleyman Soylu, "Yapılan bu düzenlemeyle niÌ‡kahın şekliÌ‡ değiÌ‡şmemekte, niÌ‡kah merasiÌ‡mleriÌ‡niÌ‡n mekanları değiÌ‡şmemekte, diÌ‡niÌ‡ niÌ‡kah iÌ‡le mevcut hükümler değiÌ‡şmemektediÌ‡r. Sadece haliÌ‡hazırda niÌ‡kah kıyma yetkiÌ‡siÌ‡ tanımlanmış devlet memurlarına iÌ‡l ve iÌ‡lçe müftüleriÌ‡nin de iÌ‡lave ediÌ‡lebilmesiÌ‡niÌ‡n önü açılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Komisyon toplantısında, tasarının alt komisyona sevk edilmesine karar verildi.



