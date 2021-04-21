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NS SPOSA Kurucusu Derya Demir: “Bu koleksiyon sezona damga vuracak!”

NS SposaCEO’su Derya Demir yeni koleksiyonu ile ilgili iddialı konuştu. NS Sposamarkası ile gelinliklerinin muhteşem tasarımlarına imza atan genç tasarımcı, ”Bu sezon bohem havasında ve vintage tarzında gelinlikler göreceğiz. Sade ve geleneksel çizgiden kopmadan günümüz modasına uygun tasarımlarımız sayesinde gelinlerimiz adeta bir masal prensesi olacaklar.” dedi.

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21.04.2021 17:29:21
NS SPOSA Kurucusu Derya Demir: “Bu koleksiyon sezona damga vuracak!”

“Özellikle gelinlik üzerinde tasarımlarımız olsa da nişanlık, söz kıyafeti vb. tasarımlarımızla da gelinlerimiz tüm özel günlerinde yanına olmayı hedeflemekteyiz. En özel günlerinde en güzel olmalarını sağlamayı kendimize edindiğimiz misyon gereği yerine getirmekteyiz. Onları mutlu görmek bize bu işi neden yaptığımızı hatırlatıyor .”şeklindeki açıklamaları ile işine olan bağlılığını da ifade ediyor aslında.

“Ülke çapındaki mağaza sayımızı en az 2 katına çıkaracağız.”

Ülke çapında olduğu kadar Amerika, Avrupa ve orta Doğu'ya da tasarım yaptıklarını ifade eden başarılı tasarımcı Derya Demir, ”Ülkemizde 5 olan mağaza sayımızı en kısa sürede en az iki katına çıkarma çalışmalarımız devam ediyor. Pandemi süreci bizi de bir miktar etkiledi elbette. O nedenle süreç sonrasına bomba gibi bir giriş yapmak istiyoruz. Bunun için gereken çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu süreci üretkenliğimizi tetikleyen ve fırsat veren bir süreç olarak değerlendiriyoruz.” Şeklindeki açıklamalarıyla pandemi sürecine bakış açılarını da belirtmiş oldu.

NS Sposa marka kurucusu olan Demir, “tüm kadınlara hitap edebilmek adına bu ikinci markayı çıkardık. Bu sayede bizim tasarımlarımızdan yararlanmak isteyip de tarzına uyduramayan kadın kalmayacak. “diyerek iddialı açıklamalarda bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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