Norveç'te büyülü bir yolculuk
Norveç'te araba yolunun hemen yanı başında akan şelale muhteşem görüntüye sahne oluyor.
Norveç'te araba yolunun hemen yanı başında akan şelale muhteşem görüntüye sahne oluyor.
Baykar Savunma'dan merak uyandıran paylaşım: 20 Temmuz'u bekleyin!
Türkiye'nin ilk milli ve özgün İHA ve SİHA'larını yapan Baykar, '20 Temmuzu bekleyin' mesajlı bir paylaşım yaptı. Baykar Teknoloji, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: 'Bayram hediyesi yükleniyor! 20 Temmuz'u bekleyin...'