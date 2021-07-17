Norveç'te büyülü bir yolculuk

Baykar Savunma'dan merak uyandıran paylaşım: 20 Temmuz'u bekleyin!

Türkiye'nin ilk milli ve özgün İHA ve SİHA'larını yapan Baykar, '20 Temmuzu bekleyin' mesajlı bir paylaşım yaptı. Baykar Teknoloji, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: 'Bayram hediyesi yükleniyor! 20 Temmuz'u bekleyin...'