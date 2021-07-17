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Norveç'te büyülü bir yolculuk

Norveç'te araba yolunun hemen yanı başında akan şelale muhteşem görüntüye sahne oluyor.

2021-07-17 21:41:04
Baykar Savunma'dan merak uyandıran paylaşım: 20 Temmuz'u bekleyin!

Baykar Savunma'dan merak uyandıran paylaşım: 20 Temmuz'u bekleyin!

Türkiye'nin ilk milli ve özgün İHA ve SİHA'larını yapan Baykar, '20 Temmuzu bekleyin' mesajlı bir paylaşım yaptı. Baykar Teknoloji, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: 'Bayram hediyesi yükleniyor! 20 Temmuz'u bekleyin...'
Havada adrenalin dolu anlar

Havada adrenalin dolu anlar

Bir kişinin zeplinin üzerinden kendini boşluğa bıraktığı görüntüler adrenalin dolu anlara sahne oldu.
Fazıl Say ayinde gibi

Fazıl Say ayinde gibi

Dünyanın en önde gelen piyona sanatçılarından biri olan Fazıl Say 23. Nolu piyano sonatını icra ederken tıpkı bir ayinde gibi kendinden geçiyor.
Bu yolda bisiklet sürmek cesaret ister

Bu yolda bisiklet sürmek cesaret ister

Adrenalin patlamasının yaşandığı videoda bisiklet sürücüsü yürümesi güç yolda inanılmaz bir şekilde bisiklet kullanması izleyenleri hayran bırakıyor.
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