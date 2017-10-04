Nobel Kimya Ödülü sahipleri belli oldu

04.10.2017 13:31:40

Nobel Komitesi bu yılki Kimya dalındaki ödülü Jacques Dubochet, Joachim Frank ve Richard Henderson'e verdi.

Geçtiğimiz yıl Nobel Kimya Ödülü'nü Fransız Jean Pierre Sauvage, İskoçyalı James Fraser Stoddart ve Hollandalı Bernard Feringa'nın oldu. Üç bilim insanı, moleküler makinelerin sentezi ve tasarımı alanında yaptığı çalışmalar nedeniyle ödüle layık görüldü.

2015 yılında Nobel Kimya Ödülünü Türk bilim insanı Aziz Sancar, Thomas Lindahl ve Paul L. Modrich ile birlikte DNA onarımının mekaniksel çalışması üzerine çalışmasıyla kazanmıştı.