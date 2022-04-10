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BURSA

19:43

04:59
19:43
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:28

04:44
19:28
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:11

04:28
19:11
SAHUR
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ERZURUM

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04:11
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SAHUR
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HAKKARİ

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İSTANBUL

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19:28
İFTAR

Nihat Hatipoğlu canlı yayında küplere bindi! Hadsiz...

Ramazan ayının başlamasıyla ATV ekranlarında “Dosta Doğru” programıyla geri dönen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, her gün konuklarıyla birlikte seyircilerden gelen soruları cevaplıyor. Son olarak programa, Nihat Hatipoğlu'na izleyicinin hadsiz bir çıkışına tepki gösterdi. Hz. Hamza'yı Müslüman olmadan önce şehit eden Hz Vahşi'ye 'Hazreti' denmesine tepki gösteren izleyici, 'Hz. Hamza'yı öldüren Vahşi'ye Hazreti dememelisiniz. Onun için nasıl o ifadeyi kullanırsın?' eleştirisinde bulundu.

2022-04-10 21:58:38
Öğrenciler ve veliler isyan etti! Saldırıya uğrayan öğrencilerden yardım çağrısı!

Öğrenciler ve veliler isyan etti! Saldırıya uğrayan öğrencilerden yardım çağrısı!

Aylardır sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalışan öğrenciler, kaldıkları KYK yurduna güven içinde girememekten şikayet ediyor. Yurt binalarına girişlerin önünde onlarca başıboş köpek dolaşırken, köpeklerin saldırgan olduğu belirtiliyor. Üniversitede öğretim gören öğrencilerden bazıları köpek saldırısı sebebi ile yaralanırken, yetkililerden soruna ilişkin yardım bekleniyor.
Cezayir Limanı’nda yolcu gemisi ile petrol tankeri böyle çarpıştı

Cezayir Limanı’nda yolcu gemisi ile petrol tankeri böyle çarpıştı

Cezayir Limanı’nda kontrolünü kaybeden Fransız Nicoli şirketine ait “Corsica Linea” isimli yolcu gemisi, Cezayir’in ulusal petrol dağıtım şirketi olan Naftal’a ait bir petrol tankerine çarptı.
Karadeniz'in doğa harikası menderesleri ziyaretçilerini karşılıyor

Karadeniz'in doğa harikası menderesleri ziyaretçilerini karşılıyor

Doğa harikası menderesleri ve yayla gölünün yer aldığı Ordu'nun Aybastı ilçesindeki Perşembe Yaylası, ilkbaharın gelmesiyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
Gönül Dağı dizisinde ders niteliğinde sahne

Gönül Dağı dizisinde ders niteliğinde sahne

TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Gönül Dağı'nda KADEM'in Küfürsüz Hayat Mümkün kampanyasına yer verildi.
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