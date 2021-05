Milli futbolcuların EURO 2020'deki ilk hedefi İtalya maçı

Burak, Yusuf ve Zeki, milli takımın Antalya'da kamp yaptığı Regnum Carya Golf & Spa Resort'ta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.'A Milli Takım, milli forma her şeyin üzerinde.' sözleriyle basın toplantısına başlayan milli takım kaptanı Burak Yılmaz, 'Kulübümüzde ne kadar büyük bir başarı yakalasak da orada yakaladığımız başarının üzerinde duygularla buraya geliyoruz. Buradaki hayallerimiz başka oluyor, çok güzel bir ortam var her zamanki gibi. Ailelerimiz de kampa dahil oldu belirli süreliğine o da bizi mutlu etti. Hocamıza teşekkür ediyoruz, bizi rahat ettirmek ve mutlu etmek adına her zaman yanımızda. İki gün dinlenmemiz olduktan sonra tekrar hedeflerimiz doğrultusunda konsantre olup kampımıza başlayacağız. Her şey yolunda mutlu, sağlıklı, huzurluyuz. İnşallah başarılı bir sürecin başladığını düşünüyorum.' ifadelerini kullandı.