New York borsası yükselişle açıldı
02.10.2017 16:51:47
New York borsası, haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı başladı.
Açılışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 28,47 puan (yüzde 0,13) artışla 22.433,56 puana ulaştı.
New York borsası, haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı başladı.
Açılışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 28,47 puan (yüzde 0,13) artışla 22.433,56 puana ulaştı.
Standard & Poor's 500 Endeksi 2,05 puan (yüzde 0,08) değer kazanarak 2.521,41 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 10,92 puan (yüzde 0,17) artışla 6.506,88 puana yükseldi.
New York borsasında, ABD'nin Las Vegas kentindeki silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından işlemlere başlandı.