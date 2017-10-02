New York borsası rekorla kapandı
02.10.2017 23:22:24
New York borsasında endeksler, haftanın ilk işlem gününü rekor seviyelerden tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi, 152,51 puanlık (yüzde 0,68) artışla 22.557,60 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 9,76 puanlık (yüzde 0,39) yükselişle 2.529,12 puana ulaştı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 20,76 puan (yüzde 0,32) değer kazanarak 6.516,72 puana yükseldi.
Böylece, her üç endeks, günü rekor seviyelerden tamamladı.
New York borsasında endeksler, haftanın ilk işlem gününü rekor seviyelerden tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi, 152,51 puanlık (yüzde 0,68) artışla 22.557,60 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 9,76 puanlık (yüzde 0,39) yükselişle 2.529,12 puana ulaştı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 20,76 puan (yüzde 0,32) değer kazanarak 6.516,72 puana yükseldi.
Böylece, her üç endeks, günü rekor seviyelerden tamamladı.