New York borsası rekorla kapandı

02.10.2017 23:22:24

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

New York borsasında endeksler, haftanın ilk işlem gününü rekor seviyelerden tamamladı.Dow Jones Sanayi Endeksi, 152,51 puanlık (yüzde 0,68) artışla 22.557,60 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 9,76 puanlık (yüzde 0,39) yükselişle 2.529,12 puana ulaştı.Nasdaq Teknoloji Endeksi de 20,76 puan (yüzde 0,32) değer kazanarak 6.516,72 puana yükseldi.Böylece, her üç endeks, günü rekor seviyelerden tamamladı.