New York borsası karışık seyretti
Dow Jones endeksi rekor seviyeden kapanırken, S&P 500 ve Nasdaq geriledi
05.12.2017 00:24:39
New York borsasında endeksler, haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izledi.
Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi önceki kapanışa kıyasla 58,25 puan (yüzde 0,24) artışla 24.289,84 puana yükseldi. Bu sonuçla, en yüksek kapanış performansını kaydeden Dow Jones, gün içinde 300 puan artarak 24,500 puanı aşmıştı.
Öte yandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 2,78 puan (yüzde 0,11) kayıpla 2.639,44 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi 72,22 puan (yüzde 1,06) düşüşle 6.775,37 puana geriledi.
İki endeksin düşüşle kapanması teknoloji şirketlerinin hisselerindeki kayıplara yol açtı. Analistler, yatırımcıların teknoloji hisselerinden uzaklaşarak sanayi, finans ve perakende hisselerine yönelmesinde yasalaşmaya adım adım yaklaşan vergi tasarısının önemli rol oynadığını belirtiyor.