New York borsası karışık seyirle açıldı
04.10.2017 16:53:39
New York borsası, güne karışık seyirle başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 9,35 puan (yüzde 0,04) artışla 22.651,02 puana yükseldi.
New York borsası, güne karışık seyirle başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 9,35 puan (yüzde 0,04) artışla 22.651,02 puana yükseldi.
Standard & Poor's 500 Endeksi ise 0,64 puan (yüzde 0,03) düşüşle 2.533,94 puanla yatay seviyeden açılırken, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 5,49 puan (yüzde 0,08) değer kaybıyla 6.526,22 puana geriledi.
Açılışta, küresel internet televizyon ağı Netflix'in hisse başına değeri yüzde 3,1 prim yaparken, Apple ve Microsoft hisseleri sırasıyla yüzde 0,8 ve yüzde 0,4 düşüş kaydetti.