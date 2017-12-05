New York borsası günü düşüşle kapadı
New York borsasında endeksler, günü dalgalı bir seyirden sonra düşüşle tamamladı.
06.12.2017 00:45:29
New York borsasında endeksler, günü dalgalı bir seyrin ardından düşüşle tamamladı.
Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 109,41 puan (yüzde 0,45) azalışla 24.180,64 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 9,87 puan (yüzde 0,37) kayıpla 2.762,21 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi 13,15 puan (yüzde 0,19) düşüşle 6.762,21 puana geriledi.
Analistler, gün içinde inişli çıkışlı bir seyir izleyen endekslerin yön bulmakta zorlanmasına vergi reformuna ilişkin belirsizliklerin etkili olduğunu belirtiyor.