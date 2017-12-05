Nevşehir'de FETÖ şüphelisinin ağabeyinin silahlı kavgası

05.12.2017 21:42:27

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde, FETÖ şüphelisi olarak bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Kenan S'nin ağabeyi Yaver S. kardeşini şikayet ettiği gerekçesiyle Mustafa Yıldız adlı esnafı darbetti.

FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyesi suçlamasıyla yargılanan Kenan S'nin ağabeyi Yaver S. ile ilçe pazar esnafından Mustafa Yıldız arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile yanında bulundurduğu tabancasını çıkaran Yaver S, tutukluk yapması nedeniyle silahın kabzası ile Yıldız'ın başına vurdu.

Pazaryerinde bulunan polisin araya girerek kavgayı ayırmasının ardından Yaver S. gözaltına alındı, Yıldız ise ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanedeki tedavisinin ardından gazetecilere açıklama yapan Yıldız, pazarda tezgahını topladığı sırada şahsın yanına yaklaştığını ve tabanca ile başına doğru ateş etmek istediğini, silahın tutukluk yapması neticesinde kabzasıyla peş peşe başına vurduğunu öne sürdü.

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından zanlının kardeşi Kenan S'nin tutuklandığını, ailenin ise bundan dolayı kendilerini suçladıklarını dile getiren Yıldız, zanlının daha önce de kendisi ve AK Parti Gençlik Kolları İlçe Başkanı olan oğlu Esat Yıldız'ı tehdit ettiğini savundu.

Mustafa Yıldız, şöyle konuştu:

"Pazarda, tezgahı toplarken Yaver adlı şahıs bana küfrederek başıma doğru silahını ateşlemek istedi. Tabanca tutukluk yapınca ayağıma sıktı sonra silahı kurdu yine tetiğe bastı ama ateşlemeyince silahın kabzası ile başıma vurmaya başladı. Yakında bulunan polis müdahale ederek silahını aldı. Devlet, 15 Temmuz sonrası kardeşini FETÖ üyesi olduğu suçlamasıyla tutukladı sonra mahkeme tarafından tahliye edildi. Bunlar, şikayeti bizden biliyor. Referandum sürecinde de çocuklar broşür dağıtırken 'Gençlik kolları başkanının kellesini alacağım' diye tehdit etmişti. Önemsememiştim, kalleşçe ve tasarlayarak alnımın ortasından vuracaktı. Başbakan ve Cumhurbaşkanına sürekli küfrederek insanları tahrik ediyordu, aldırış etmiyor, Allah belanı versin diyorduk."

AK Parti Kozaklı İlçe Gençlik Kolları Başkanı görevini sürdüren Esat Yıldız ise 15 Temmuz'dan sonra ilçedeki ihbarların babası tarafından yapıldığı suçlamasıyla tehdit edildiklerini ifade etti.

Hiçbir tehdit ve saldırının kendilerini yıldırmayacağını belirten Esat Yıldız, "Biz devletimizin yanındayız, bu tür olayları bizi yıldırmayacak. Devletimiz için bir can değil, beşyüz can vermeye hazırız. FETÖ köpeklerinin de sonu neye varırsa varsın. Elinizden geleni arkanıza koymayın." diye konuştu.

Olayın duyulmasının ardından Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, hastaneye gelerek yaralıyı ziyaret etti.

Mustafa Yıldız'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı, gerekli kontrollerin tamamlanmasının ardından taburcu edileceği, zanlı Yaver S'nin ise yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

