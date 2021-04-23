Netflix Türkiye’nin Mayıs ayı film ve dizileri

Netflix, Mayıs 2021’de aboneleriyle buluşacak olan dizi ve filmleri açıkladı.

Netflix, Mayıs ayında yepyeni içerikler yayınlayacak. İzleyiciler 9 adet dizi, 3 adet de film olmak toplam 12 yapımla karşılaşacaklar. Bunlar, platformun sevilen orijinal dizilerinin yeni sezonlarını da kapsıyor.

İşte Netflix'e gelecek yeni içerikler:

Selena: Tejeno Müziğinin Kraliçesi – 2. Kısım (4 Mayıs)

Meksika kökenli Amerikalı efsanevi sanatçı Selena şöhret basamaklarını tırmanırken hem o hem de ailesi en büyük hayallerini gerçekleştirme yoluna fedakarlıklar yapar.

Sam'in Oğulları: Şeytani Tarikatın İzinde (5 Mayıs)

Sam'in Oğlu vakası, cinayetlerin satanist bir tarikatla ilişkili olduğuna inanan gazeteci Maury Terry için ömrünü vakfettiği bir saplantıya dönüşür.

Jupiter's Legacy (7 Mayıs)

Onlar, süper kahramanların ilk nesli. Ancak görevi çocuklarına teslim ederken iki nesil arasındaki gerilim yükselir ve eski kurallar geçerliliğini yitirir.

Money, Explained (11 Mayıs)

Onu harcıyor, borç alıyor ve biriktiriyoruz. Paradan ve onun kredi kartları, kumarhaneler, dolandırıcılar ve öğrenci kredileri gibi riskli boyutlarından bahsedelim.

Oksijen (Film) (12 Mayıs)

Kriyojenik bir ünitede uyanan Liz, oksijeni tükenmeden önce kim olduğunu hatırlamaya çalışır ve hayatta kalmak için savaşır.

Castlevania – 4. Sezon (13 Mayıs)

Bir vampir avcısı, Dracula'nın komuta ettiği, öteki dünyaya ait yaratıklardan oluşan ordunun ablukasındaki şehri kurtarmak için savaşır. Klasik video oyunundan uyarlandı.

Love, Death & Robots – 2. Cilt (14 Mayıs)

Korkunç yaratıklar, uğursuz sürprizler ve kara komedi bir arada. Tim Miller ve David Fincher imzalı bu animasyon öykü antolojisi, iş yerinde izlenmeyecek türden.

Penceredeki Kadın (14 Mayıs)

Agorafobisi nedeniyle evden dışarı çıkamayan bir psikolog, sokağın karşısındaki yeni komşularını gözetlemeye başlar. Ama acımasız bir suça tanık olacağını bilmemektedir.

Jurassic World Kretase Kampı – 3. Sezon (21 Mayıs)

Isla Nublar'daki son teknolojilerle donatılmış macera kampına davet edilen altı genç, dinozorların kaçmasının ardından hayatta kalmak için işbirliği yapmak zorundadır.

Ölüler Ordusu (21 Mayıs)

Las Vegas'ta bir zombi salgınının başlamasının ardından bir grup paralı asker, benzeri görülmemiş büyüklükte bir soygun gerçekleştirmek için karantina bölgesine girer.

Ragnarok – 2. Sezon (27 Mayıs)

Kirliliğin zehirlediği ve eriyen buzulların sarstığı bir Norveç kasabası, kıyameti yoğun biçimde hissetmektedir. Kadim bir kötülüğü alt etmek için bir efsane gereklidir.

The Kominsky Method – 3. Sezon ( 28 Mayıs)

Oyuncu koçu Sandy Kominsky ve en yakın dostu Norman Newlander yaşlanmanın inişli çıkışlı yollarında ilerlerken birbirlerinin hayatında kahkahanın eksik olmamasını sağlar.

Kaynak: shiftdelete.net

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.