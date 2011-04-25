Neşet Ertaş



Türk sanatçı Neşet Ertaş... Neşet Ertaş kimdir? İşte Neşet Ertaş'ın biyografisi

Neşet Ertaş,1938 senesinde Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde Abdallar (Kırtıllar) köyünde dünyaya geldi. Babası saz ustası Muharrem Ertaş, annesi Döne hanımdır. 7 kardeşi olan Ertaş ailenin ikinci çocuğudur. Çocukluğunda 8 sene boyunca Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Keskin, Yerköy, Kayseri ve Yozgat bölgelerini gezdi, Ertaş bu yüzden okula gidemedi. Babası Muharrem Ertaş Orta Anadolu Abdal Müziği geleneğinin büyük ustalarındandır.

Ertaş, 5-6 yaşlarındayken önce keman, sonra da bağlama çalmayı öğrendi. Gittiği düğünlerde babasına kemanla eşlik etti. Aile geçimlerini bu şekilde kazanıyordu. 14 yaşında gittiği İstanbul‘da çeşitli işler yaptı. 1957 senesinde Şençalar Plak tarafından ilk plağı çıkartıldı. “Neden garip garip ötersin bülbül” türküsü plak olunca Neşet Ertaş efsanesi başladı. Ertaş bu dönemde Beyoğlu'nda da bir gazinoda sahne aldı.

2 sene boyunca İstanbul'da çalışan Ertaş, sonrasında Ankara'ya giderek burada sahne almaya başladı. Ankara'da çalıştığı gazinoda Leyla adında bir kızla tanıştı ve evlendi. Bu evlilikten Döne, Canan isminde iki kız ve Hüseyin isminde bir erkek çocukları oldu. Öte yandan Babası Muharrem Ertaş, Neşet'in bu evliliğine şiddetle karşı çıkmıştı.

1962 senesinde İzmir Narlıdere'de askerliğini yaptı. Askerlik dönüşünde Leyla Ertaş ile süren 7 senelik evliliğini bitirdi. 1978 senesinde alkol ve sigara kullanımından dolayı parmakları felç oldu. Müzisyenlikten başka mesleği olmadığı için de işsiz kaldı. Tedavi olacak parayı bulamayan Ertaş, çareyi 1979 yılında Almanya'da yaşayan kardeşinin yanına gitmekte buldu.

Tedavisini orada yaptırdı. 3 çocuğunu da yanına alarak mesleğine burada yeniden başladı. Çocuklarının eğitimi ve sanatsal çalışmalarından dolayı uzun bir süre Almanya'da kalan ünlü sanatçı, 2000 senesinde İstanbul'da verdiği konserle sahne hayatına geri döndü.

Neşet Ertaş, kendisine ait türkülerin son kıtalarında “GARİP” mahlasını kullanmaktadır. Ertaş, sazı ile hiçbir sanatçıya eşlik etmedi, sadece tek olarak çalıp söylemeyi tercih etti.

Süleyman Demirel zamanında devlet sanatçılığı teklif edildiğinde, ''Devlet sanatçısı olmak ayrımcılığa yol açar, ben halkın sanatçısı kalmayı tercih ederim'' diyerek bu ünvanı ve devletten para almayı reddetti.

UNESCO tarafından yaşayan insan hazinesi kabul edilen Ertaş, 25 Nisan 2011'de İTÜ Devlet konservatuarı tarafından fahri doktora ödülüne layık görüldü. Neşet Ertaş, 25 Eylül 2012'de İzmir'de tedavi gördüğü hastanede ileri evrede prostat kanseri yüzünden 74 yaşında yaşamını yitirdi. Ertaş'ın ismi Kırşehir'deki caddelere ve okullara verilmiştir. Ayrıca babası Muharrem Ertaş ile birlikte bir de anıtı bulunmaktadır.

Albümleri:

• Hareli Gelin

• Toplanmış Hakimler Dediler İdam (Adnan Menderese Yazmış olduğu Türküsü)

• Çoban

• Diloylu Halay Havası

• Varıp Bir Kız On Yaşına Değince

• Şeytanın Atına Binip Yeldirme

• Bir Leyla Misali

• Yardan Tatlısı Bulunmaz

• Engeller Koymuyor Yar Sana Varsam

• Ceylan

• Bir Çift Turna Gördüm

• Kıbrıs Destanı (Kıbrıs Barış Harekatından Sonra Yazmış Olduğu Türküsü)

• Giyindim Kuşandım Gittim Düğüne

• Aşk Elinden Ağlayan

• Sar Leyla Leyla

• Hasta Düştüm

1960 – Gitme Leylam

1979 – Türküler Yolcu

1985 – Sazlı Oyun Havaları

1987 – Türkülerle Yaşayan Efsane Deyişler Bozlaklar Türküler

1988 – Gönül Ne Gezersin Seyran Yerinde

1988 – Kendim Ettim Kendim Buldum

1988 – Kibar Kız

1989 – Hapishanelere Güneş Doğmuyor

1989 – Sazlı Sözlü Oyun Havaları

1990 – Gel Gayri Gel

1992 – Şirin Kırşehir

1993 – Kova Kova İndirdiler Yazıya

1995 – Seçmeler 2

1995 – Seçmeler 3

1995 – Seher Vakti

1995 – Altın Ezgiler 3

1995 – Benim Yurdum

1997 – Nostalji 1

1998 – Ölmeyen Türküler 2

1999 – Ölmeyen Türküler 3

1998 – Gönül Yarası

1999 – Zülüf Dökülmüş Yüze 1 Kayıt tarihi:1969-1974

1999 – Gönül Dağı 2 Kayıt tarihi:1969-1974

1999 – Muhur Gözlüm 3 Kayıt tarihi:1969-1974

1999 – Zahidem 4

1999 – Neredesin Sen

2000 – Garibin Dünyada Yüzü Gülemez 5 Kayıt tarihi:1969-1974

2000 – Niye Çattın Kaşlarını 6 Kayıt tarihi:1969-1974

2000 – Çiçekdağı 7 Kayıt tarihi:1969-1974

2000 – Ayaş Yolları 8

2000 – Sevsem ÖLdürürler 9 Kayıt tarihi:1974-1986

2000 – Ağla Sazım 10 Kayıt tarihi:1974-1986

2000 – Hata Benim 11

2001 – Dostlara Selam 12

2001 – Sabreyle Gönül 13

2002 – Yar Gönlünü Bilenlere 14

2005 – Vay Vay Dünya 15

2003 – Gurban Olduğum

2008 – Neşet Ertaş 2008

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