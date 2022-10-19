Nedim Şener: 'FETÖcüler işte böyle onursuzdur'

ABD'de yaşayan FETÖ üyesi Enes Kanter'in göndere çekilmiş Yunan bayrağı direğine sarılı fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

FETÖ üyesi Enes Kanter'İn sosyal medya hesabından paylaştığı Yunan bayrağı dalgalanan direğe sarılmış haldeki fotoğrafına çok sayıda yorum geldi.

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, FETÖ'cü Kanter'in paylaşımıyla ilgili yorumunda "Hala bunların peşinden gidenler başına geleceklerden şikayet etmesin" dedi.

Şener, twitter hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"AFGANİSTAN'DA AMERİKANCILAR, UÇAĞIN TEKERLEĞİNE SARILMIŞLARDI, FETÖ'CÜ ENES KANTER DE YUNAN BAYRAK DİREĞİNE SARILMIŞ.

BİR FETÖ'CÜNÜN SON DURAĞI; DÜŞMANIN BAYRAK DİREĞİNE SARILMAKTIR…

Hala bunların peşinden gidenler başına geleceklerden şikayet etmesin."

"FETÖCÜLER İŞTE BÖYLE ONURSUZDUR"

Şener, bir diğer paylaşımında ise FETÖ üyesi olduğu anlaşılan bir kadının Yunanistan'a firar sonrası karşılaştığı muameleyi anlattığı videoyu paylaşarak şu yorumda bulundu:

"FETÖ'cüler işte böyle onursuzdur:

Vatana ihanet eder sonra düşman Yunan'a kaçar; Yunan orada FETÖ'cü kadınları iğrenç bir aramaya tabi tutar.

FETÖ elebaşı Yunanistan'ı över, artık çayını içen Enes Kanter de Yunanistan bayrak diğerine sarılır."