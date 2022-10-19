DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,5877 ₺

EURO

18,3535 ₺

ALTIN

988,64 ₺

BİST

3.841,56 ₺

Nedim Şener: 'FETÖcüler işte böyle onursuzdur'

ABD'de yaşayan FETÖ üyesi Enes Kanter'in göndere çekilmiş Yunan bayrağı direğine sarılı fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

2022-10-19 00:17:23

FETÖ üyesi Enes Kanter'İn sosyal medya hesabından paylaştığı Yunan bayrağı dalgalanan direğe sarılmış haldeki fotoğrafına çok sayıda yorum geldi.

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, FETÖ'cü Kanter'in paylaşımıyla ilgili yorumunda "Hala bunların peşinden gidenler başına geleceklerden şikayet etmesin" dedi.

Şener, twitter hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"AFGANİSTAN'DA AMERİKANCILAR, UÇAĞIN TEKERLEĞİNE SARILMIŞLARDI, FETÖ'CÜ ENES KANTER DE YUNAN BAYRAK DİREĞİNE SARILMIŞ.

BİR FETÖ'CÜNÜN SON DURAĞI; DÜŞMANIN BAYRAK DİREĞİNE SARILMAKTIR…
Hala bunların peşinden gidenler başına geleceklerden şikayet etmesin."

"FETÖCÜLER İŞTE BÖYLE ONURSUZDUR"

Şener, bir diğer paylaşımında ise FETÖ üyesi olduğu anlaşılan bir kadının Yunanistan'a firar sonrası karşılaştığı muameleyi anlattığı videoyu paylaşarak şu yorumda bulundu:

"FETÖ'cüler işte böyle onursuzdur:

Vatana ihanet eder sonra düşman Yunan'a kaçar; Yunan orada FETÖ'cü kadınları iğrenç bir aramaya tabi tutar.
FETÖ elebaşı Yunanistan'ı över, artık çayını içen Enes Kanter de Yunanistan bayrak diğerine sarılır."

FfVn7zPXwAAPcHk

İsrail ordusu Nablus’ta 8 gündür ne arıyor? Gece boyu çatıştılar

İsrail ordusu Nablus’ta 8 gündür ne arıyor? Gece boyu çatıştılar

Filistin’de dün gece boyu Nablus ve Batı Şeria genelinde yürüyüşler düzenlendi. İsrail ordusu bugün sabah saatlerinde ise çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı. Aslanlar Yuvası gruplarının yoğunlaştığı Nablus’u 8 gündür kuşatma altında tutan İsrail ordusuna halk yürüyüş yaparak tekbirlerle karşılık verdi.
Çarşaflı vatandaşlara hakaret eden kadına hapis cezası

Çarşaflı vatandaşlara hakaret eden kadına hapis cezası

Beyoğlu’nda çarşaf elbisesiyle dolaşan kızlara hakaret eden Emel C., kendisine açılan davada hapis cezasına çarptırıldı.
Etyen Mahçupyan: Yeniden Erdoğan'a oy verebilirim

Etyen Mahçupyan: Yeniden Erdoğan'a oy verebilirim

Gazeteci Etyen Mahçupyan 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayına ilişkin açıklamalarda bulundu. Mahçupyan, 'Putin ile teke tek oturduğunda 'Mansur Yavaş'a mı güvenirim, Erdoğan'a mı?' Çok açık ki Erdoğan'a güvenirim' dedi.
Rus savaş uçağı evlerin arasına düştü

Rus savaş uçağı evlerin arasına düştü

Rusya'nın Yeysk kentinde 'Su-34' tipi savaş uçağının eğitim uçuşu esnasında yerleşim bölgesine düştüğü bildirildi.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş