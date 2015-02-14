Nazlı Çelik



Türk haber sunucusu Nazlı Çelik... Nazlı Çelik kimdir? İşte Nazlı Çelik'in biyografisi

Nazlı Çelik, 1977 yılında İstanbul'da doğdu.

İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da tamamlayan Çelik, lise eğitimini İsviçre'de aldı.

ABD Boston'daki Emerson College'da televizyon ve psikoloji eğitimi gördü.

1999 yılında Türkiye'ye döndükten sonra, NTV Haber'de polis adliye muhabirliği yaptı.

2002 senesinde ABD Dışişleri Bakanlığı'nın davetlisi olarak Beyaz Saray ve Pentagon gezilerini içeren bir eğitim gördü.

2005 yılında Star TV'ye geçti. 2008 yılında Uğur Dündar'ın Star Haberi sunduğu sırada muhabirlik yapmıştır. 2011 yılında Uğur Dündar'ın Star'dan ayrılması üzerine hafta içi haberlerini sunmaya başlamıştır.

2014 yılında, güvenlik güçlerine taş atarken görüntülenen Hdp milletvekili Aysel Tuğluk'u eleştirmiştir.

Hakkari Yüksekova'ya bizzat gidip, oradaki olayları haber yapmıştır. Bu haberinden sonra Hdp milletvekili Abdullah Zeydan tepki göstermiş ve reyting suçlamasında bulunmuştu. Nazlı Çelik ise bu suçlamalara “Bu görüntüdeki yer, Hollywood'da bir film seti değil. Asker ve polisler de figüran değil. Çevredeki binaların üzerindeki delikler de matkap deliği değil. Onlarca şehidin verildiği, pek çok teröristin öldürüldüğü Yüksekova'nın ta kendisi” sözleriyle cevap vermişti.

Nazlı Çelik 1999 senesinde Burak Öztarhan ile evlenmiş ve 2012 senesinde boşanmıştır. Ardından 14 Şubat 2015'de Serdar Bilgili ile Madrid'de evlenmiş, 6 ay sonra boşanmıştır.

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