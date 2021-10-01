DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
PTT personel alımı 2021 | PTT personel alımı başladı mı? PTT personel alımı ne zaman yapılacak?
Kosova-Sırbistan krizi NATO ile AB'nin masasında
Rus şirketi Gazprom’dan Avrupa’ya doğalgaz açıklaması
Vadeli doğal gaz piyasası açıldı
100 yıl aradan sonra ilk Çarlık düğünü
Ünlü ekonomist uyardı: Büyük kriz yaklaşıyor
Oğuzhan Asiltürk ne zaman, nereye defnedilecek? Oğuzhan Asiltürk hangi mezarlığa defnedilecek? Cenaze programı belli oldu!
72 yaşındaki Trabzonlu amatör futbolcu sahalara geri döndü
İran'dan İsrail'e ''Bahreyn ziyareti'' kınaması
Hem unvanı hem parayı reddeti
3600 ek gösterge zamlı maaşlar | 3600 ek gösterge ile öğretmen, polis, hemşire maaşı ne kadar artacak?
Ata tohumundan Cırgalan biberi; kilosu 65-70 lira
Doğu Karadeniz'de 4 ilden 1 milyar doları aşan ihracat
Engin Ardıç: Kemalistler zor durumda
Antalya Valiliği: Turist sayısı 7 milyonu aştı

Navigasyon yönlendirince merdivenli sokağa girdi; böyle yuvarlandı

Ümraniye'de navigasyon neden olduğu öne sürülen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

2021-10-01 16:00:53
Bir aydır hıçkırığına teşhis konulamadı

Bir aydır hıçkırığına teşhis konulamadı

Diyarbakır'da yaklaşık bir ay önce geçirdiği mide rahatsızlığının ardından bulantı, kusma ve hıçkırık nöbetleri başlayan Süleyman Çetinkaya (28), geçen süre içinde 80 kilodan 65 kiloya düştü. Yemek yiyemeyen, kan tahlilleri hastalığın teşhisi için Samsun'a gönderilen Çetinkaya, sağlığına kavuşacağı günü dört gözle bekliyor.
25 kilometrelik sahilde sızıntı temizliği

25 kilometrelik sahilde sızıntı temizliği

Mersin'in Erdemli ilçesi sahillerinde Akdeniz’e sızan petrol atıkları için temizlik çalışması yapıldı.
Barcelona'ya transfer olan Emre Demir: Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum

Barcelona'ya transfer olan Emre Demir: Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum

Barcelona'ya transfer olan Emre Demir, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, 'Ülkemi orada en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Küçüklükten beri hedefim Avrupa'da oynamaktı. Ailemle birlikte hep bu hayali kurduk. Barcelona'nın olması bizi ayrıca mutlu etti' dedi.
1659 yaşındaki zeytin ağacı hasat edilecek

1659 yaşındaki zeytin ağacı hasat edilecek

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yapılan inceleme sonucu 1659 yaşında olduğu belirlenen ancak Hollandalı araştırmacı Ticia Verveer'ın Hz. İsa ile yaşıt olduğunu belirttiği, dünyanın meyve veren en yaşlı 'anıt zeytin ağacı'nda hasat yapıldı. Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı 'Geçen yıl 200 kilogram zeytin topladık. 50 litre zeytinyağı çıktı. Bu yıl da aynı rekolteyi bekliyoruz' dedi.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN