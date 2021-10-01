Navigasyon yönlendirince merdivenli sokağa girdi; böyle yuvarlandı

Barcelona'ya transfer olan Emre Demir: Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum

Barcelona'ya transfer olan Emre Demir, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, 'Ülkemi orada en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Küçüklükten beri hedefim Avrupa'da oynamaktı. Ailemle birlikte hep bu hayali kurduk. Barcelona'nın olması bizi ayrıca mutlu etti' dedi.