Navigasyon yönlendirince merdivenli sokağa girdi; böyle yuvarlandı
Ümraniye'de navigasyon neden olduğu öne sürülen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Ümraniye'de navigasyon neden olduğu öne sürülen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Bir aydır hıçkırığına teşhis konulamadı
Diyarbakır'da yaklaşık bir ay önce geçirdiği mide rahatsızlığının ardından bulantı, kusma ve hıçkırık nöbetleri başlayan Süleyman Çetinkaya (28), geçen süre içinde 80 kilodan 65 kiloya düştü. Yemek yiyemeyen, kan tahlilleri hastalığın teşhisi için Samsun'a gönderilen Çetinkaya, sağlığına kavuşacağı günü dört gözle bekliyor.
Barcelona'ya transfer olan Emre Demir: Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum
Barcelona'ya transfer olan Emre Demir, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, 'Ülkemi orada en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Küçüklükten beri hedefim Avrupa'da oynamaktı. Ailemle birlikte hep bu hayali kurduk. Barcelona'nın olması bizi ayrıca mutlu etti' dedi.
1659 yaşındaki zeytin ağacı hasat edilecek
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yapılan inceleme sonucu 1659 yaşında olduğu belirlenen ancak Hollandalı araştırmacı Ticia Verveer'ın Hz. İsa ile yaşıt olduğunu belirttiği, dünyanın meyve veren en yaşlı 'anıt zeytin ağacı'nda hasat yapıldı. Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı 'Geçen yıl 200 kilogram zeytin topladık. 50 litre zeytinyağı çıktı. Bu yıl da aynı rekolteyi bekliyoruz' dedi.