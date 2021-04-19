'Navalnıy’ın sağlık durumundan endişe ediyoruz'
İngiltere Dışişleri Bakanlığı cezaevindeki Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın sağlık durumunun kötüye gitmesinden derin endişe duyduğu dile getirerek Navalnıy’ın derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.
Navalnıy'ın sağlık durumunun kötüye gittiğine ilişkin haberlerden derin endişe duyulduğu kaydedilen açıklamada bağımsız sağlıkçıların Navalnıy'ın sağlık durumunu incelemesine izin verilmesi istendi.
Rus muhalif açlık grevine başlamıştı
Rus muhalif Aleksey Navalnıy, bulunduğu hapishanede tıbbi yardım talebinin reddedilmesini gerekçe göstererek açlık grevine başladığını duyurmuştu.
Moskova Şehir Mahkemesi, 2 Şubat'ta Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasını, evde geçirdiği cezayı da hesaplayarak 2,5 yıllık hapis cezasına çevirmiş, Navalnıy cezaevine girmişti.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)