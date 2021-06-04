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NASA'nın uzay aracı Perseverance'ın Mars'taki ilk 100 gününden fotoğraflar

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından Mars'a gönderilen uzay aracı Perseverance, Mars'ta 100 günü geride bıraktı. Bizde sizler için Perseverance'ın gönderdiği 100 fotoğrafı sizin için derledik.

NASA'nın uzay aracı Perseverance'ın Mars'taki ilk 100 gününden fotoğraflar
04.06.2021 15:17:33
NASA'nın uzay aracı Perseverance'ın Mars'taki ilk 100 gününden fotoğraflar

Ingenuity helikopteri, uçuş için kalkışını uzay aracının alt kısmından yapmıştı

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NASA'nın uzay aracı Perseverance'ın Mars'taki ilk 100 gününden fotoğraflar

1.8 kg ağırlığındaki helikopter, Mars'ın ince atmosferinde uçuş potansiyelini gösteren bir teknoloji olarak değerlendiriliyor

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NASA'nın uzay aracı Perseverance'ın Mars'taki ilk 100 gününden fotoğraflar

Ingenuity helikopteri 19 Nisan'daki ilk uçuşu ile başka bir gezegende uzaktan kontrollü ilk uçuş bakımından da tarih yazdı. Fotoğrafın ortalarında görülen araç, yerden 3 metre yükseğe çıkıp birkaç saniye çevrede uçuş yaptı.

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NASA'nın uzay aracı Perseverance'ın Mars'taki ilk 100 gününden fotoğraflar

Ingenuity 22 Nisan'daki ikinci uçuşunda havadan ilk görüntüleri kaydetti. 5 metre yükselen araç hafif eğim yaptı ve yana doğru 2 metre hareket ettikten sonra kalkış noktasına geri döndü. Görüntüde Perseverance'ın Mars yüzeyinde bıraktığı izler göze çarpıyor.

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NASA'nın uzay aracı Perseverance'ın Mars'taki ilk 100 gününden fotoğraflar

Ingenuity helikopteri üçüncü uçuşunda Perseverance'ı Mars yüzeyinde görüntüledi. Bu esnada mini helikopter, araçtan 85 metre uzaktaydı ve 5 metre yükselmiş halde yatay uçuş halindeydi. Görüntüde helikopterin ayaklarından biri de görülüyor.

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NASA'nın uzay aracı Perseverance'ın Mars'taki ilk 100 gününden fotoğraflar

7 Mayıs'taki beşinci uçuşunda Ingenuity 10 metre yükselip 129 metre yol aldıktan sonra iniş yaptı.

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NASA'nın uzay aracı Perseverance'ın Mars'taki ilk 100 gününden fotoğraflar

Bir ton ağırlığa sahip Perseverance, Jezero Krateri'ne iniş yaptıktan birkaç gün sonra, 4 Mart'ta ilk sürüşünü yaptı. Mars'ın yapısı, atmosferi ve çevre koşulları ile ilgili bilgi toplayacak birçok ileri teknoloji cihaz ile yüklenmiş halde...

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NASA'nın uzay aracı Perseverance'ın Mars'taki ilk 100 gününden fotoğraflar

Perseverance, Mars'ın jeolojik yapısı ile ilgili bilgi toplamasını sağlayan lazer ile donanımlı. 15 cm uzunluktaki bir kaya parçasının ortasındaki delik bu lazer cihazı ile açılmış.

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NASA'nın uzay aracı Perseverance'ın Mars'taki ilk 100 gününden fotoğraflar

Perseverance farklı kameralarla donanmış halde. Bu görüntü, aracın "sağ gözü" olarak nitelenen sağ Mastcam-Z kamerasından. Soldaki diğer kamera ile birlikte, insan gözünün gördüğüne benzer stereo görüntü alınmasını sağlıyor.

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NASA'nın uzay aracı Perseverance'ın Mars'taki ilk 100 gününden fotoğraflar

Perseverance'ın Mars'taki 6. haftasında aracın sol Mastcam-Z kamerası ile çekilmiş bu görüntü kamuoyu tarafından "Haftanın Fotoğrafı" seçilmişti.

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NASA'nın uzay aracı Perseverance'ın Mars'taki ilk 100 gününden fotoğraflar

Bu görüntü, Perseverance'dan 2,5 km kadar uzaktaki Santa Cruz tepesine ait. Tepenin arkasında ufukta Jezero Krateri'nin kenarları görünüyor.

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