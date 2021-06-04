NASA'nın uzay aracı Perseverance'ın Mars'taki ilk 100 gününden fotoğraflar

Bir ton ağırlığa sahip Perseverance, Jezero Krateri'ne iniş yaptıktan birkaç gün sonra, 4 Mart'ta ilk sürüşünü yaptı. Mars'ın yapısı, atmosferi ve çevre koşulları ile ilgili bilgi toplayacak birçok ileri teknoloji cihaz ile yüklenmiş halde...