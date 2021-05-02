NASA'nın Mars'a indirdiği mini helikopteri tasarlayan ekipteki Filistinli mühendis Elbasyouni konuştu
Gazze'nin Beit Honoun şehrinde doğup büyüyen Elbasyouni, 1998'de öğrenci olarak ABD'deki Lousville Üniversitesine geldiğini, bazen okuldan sonra pizza dağıtarak harçlığını çıkarttığını ve kendi imkanlarıyla elektrik mühendisliği alanında yüksek eğitimini tamamladığını söyledi. Mezun olduktan sonra alternatif enerji, elektrikli araçlar ve uçaklar üzerine araştırmalar yapan Gazzeli mühendis, son çalıştığı özel şirkette, NASA için Mars'a gönderilen helikopteri yapan ekipte görevlendirildi.