NASA Mars'ta oksijen üretti

NASA’nın yaşam izlerini aramakla görevli Perseverance keşif aracı ile Mars'a gönderilen MOXIE cihazı, Kızıl Gezegen'deki atmosferden karbondioksiti çekip saf, içe çekilebilir oksijen üretmeyi başardı.

Adının açılımı 'Mars Oksijen Yerinde Kaynak Kullanımı Deneyi' anlamına gelen MOXIE yaklaşık 5 gram oksijen üretti. Bu da bir astronotun uzayda yaklaşık 10 dakika ihtiyacı olan oksijen miktarına eş değer.

Miktar küçük olsa da bu başarı, diğer bir gezegen ortamında, doğrudan insan kullanımı için doğal kaynak elde edildiği ilk deneysel girişim olma özelliği taşıyor.

NASA Uzay Teknolojisi Misyonu İdaresi'nden Trudy Kortes, "MOXIE yalnızca farklı bir gezegende oksijen üreten ilk cihaz değil, aynı zamanda gelecekteki misyonların başka bir gezegenin kaynaklarından yararlanarak yaşamasına yardımcı olacak teknolojinin ilk örneği" ifadelerini kullandı.

Mars atmosferinin yaklaşık yüzde 95'i karbondioksitten, geri kalan yüzde 5'lik kısım ise moleküler nitrojen ve argondan oluşuyor.

MOXIE de karbondioksit moleküllerinden oksijen atomlarını ayırmak için yüksek ısıdan faydalanılan elektroliz yönetimini kullandı.

Mars atmosferinden oksijen çıkarılması; astronotların kullanabileceği hava elde edilmesi ve roket yakıtında kullanılabilmesi açısından kritik önemde çünkü bu sayede Kızıl Gezegen'de daha derin incelemeler yapılmasının da önü açılabilir.

Zira oksijen tankı, uzay gemisinde çok yer kapladığından astronotların yanlarında yeterince oksijenle Mars'a gitme ihtimali düşük. NASA verilerine göre 4 astronotu Mars'a yollamak için 7 metrik ton yakıt, 25 metrik ton da oksijen gerekiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.