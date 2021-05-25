Narkotik operasyonu: 630 adrese baskın
Emniyet Genel Müdürlüğün'den yapılan yazılı açıklamada 'Esrar elde etmek maksatlı yasa dışı kenevir yetiştiriciliğinin önüne geçilebilmesi, işlenen suçların tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılabilmesi ve failleri hakkında yasal işlem yapılabilmesi amacıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde 59 ilimizde, tespit edilen 574 şüpheliye ait 630 adrese, 1213 ekip, 3 bin 644 personel ve 113 narkotik detektör köpeğin katılımı ile eş zamanlı operasyon başlatılmıştır.' ifadeleri kullanıldı.