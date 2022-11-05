Nakavt! Sonny Bill Williams ringe çöktü

Sonny Bill Williams, yenilmezlik rekorunu eski UFC şampiyonu Mark Hunt'a kaptırdı.

Yeni Zelandalı ragbi oyuncusu Sonny Bill Williams, Avustralya'nın Sidney kentinde eski UFC şampiyonu Mark Hunt tarafından nakavt edildikten sonra profesyonel boks kariyerinin ilk kaybını yaşadı.

37 yaşındaki Williams, 2009'daki ilk maçından bu yana boks ringinde 9-0'lık rekor kırmıştı, ancak 2019'da All Blacks formasıyla 58 maça çıkıp ragbiden emekliye ayrıldığından beri, tamamen ödüllü dövüşlere odaklandı.

Williams, aynı zamanda dünya ağır siklet şampiyonu Tyson Fury gibi isimleri de eğiten İrlandalı dünya şampiyonu boksör Andy Lee ile birlikte antrenman yapıyor.

Dünya Kupası kazanan yıldızın, 2020'de Williams'ın rakibi Paul Gallen tarafından ringde dövülen 48 yaşındaki Hunt'ı rahat geçmesi bekleniyordu. Eski UFC şampiyonu gücündeki farkı kanıtladı. Dördüncü turda adeta şimşek etkisi yapan bir vuruş yaptığında, Williams'ın iplere doğru geriye tökezlemesine ve hakemin dövüşü iptal etmesine neden oldu.

İptal kararı, Williams'ın başka bir Hunt hücumunun ardından turun başlarında ringe çökmesinden sonra geldi. Bu aynı zamanda Hunt'ın profesyonel bir boks maçındaki ilk galibiyetiydi.

Williams daha sonra, “Süper Samoalı Mark Hunt ile bu gece yüzüğü paylaşmanın bir onur olduğunu söylemek isterim. Elimden geleni yaptım ama yeterince iyi değildi. Bundan çok fazla olumlu şeyler çıkarılamaz ama yüzüğü Mark gibi bir efsaneyle paylaşmak özeldi" dedi.

HUNT EMEKLİLİĞİNİ İLAN ETTİ

Bu arada Hunt, galibiyetin ardından her türlü dövüş sporlarından emekli olduğunu açıkladı.

"Galibiyetten dolayı gülmüyorum, gülümsüyorum çünkü bu, herhangi bir türde çarpışma çemberine en son girdiğim andı" diyen Hunt, karma dövüş sanatlarında en son 2018'de 13-14-1 (1) rekoru toplayarak Fedor Emelianenko, Brock Lesnar ve Mirko Cro Cop gibi isimlerle mücadele etmişti.

Aynı zamanda eski bir kickboks dünya şampiyonu olan Hunt 2001'de çok saygın K-1 Dünya Grand Prix'sini kazanmıştıı.

Bu arada Williams, Yeni Zelanda All Blacks'in gelmiş geçmiş en iyi pivotlarından biri olarak kabul ediliyor ve oyun kariyeri boyunca dünya ragbisine hükmeden All Blacks tarafından destekleniyor.

RussianToday